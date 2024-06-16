КП: сбежавший в США продюсер «Ласкового мая» Разин забросил могилу сына

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, переехавший в США два года назад, не ухаживает за могилой своего сына. Захоронение на Троекуровском кладбище в Москве, где покоится 16-летний Саша, выглядит заброшенным.
«Мемориальный комплекс выглядит практически достроенным снаружи, но внутри — навалены деревянные доски и холсты», — пишет «Комсомольская правда». В материале уточняется, что Разин старший потратил только на фундамент миллион долларов.
Саша Разин скончался в 2017 году от сердечного приступа, после чего его отец начал строительство мемориального комплекса. Он выразил свою боль и скорбь, назвав случившееся «болью всей своей жизни», сообщает издание. Однако, несмотря на начальные усилия и возведение часовни с мраморной отделкой, строительство в какой-то момент было приостановлено.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.