КП: сбежавший в США продюсер «Ласкового мая» Разин забросил могилу сына

17 июня 2024 в 05:36 Размер текста - 17 +

Разин уехал из России два года назад Фото: Владимир Андреев © URA.RU Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, переехавший в США два года назад, не ухаживает за могилой своего сына. Захоронение на Троекуровском кладбище в Москве, где покоится 16-летний Саша, выглядит заброшенным. «Мемориальный комплекс выглядит практически достроенным снаружи, но внутри — навалены деревянные доски и холсты», — пишет «Комсомольская правда». В материале уточняется, что Разин старший потратил только на фундамент миллион долларов. Саша Разин скончался в 2017 году от сердечного приступа, после чего его отец начал строительство мемориального комплекса. Он выразил свою боль и скорбь, назвав случившееся «болью всей своей жизни», сообщает издание. Однако, несмотря на начальные усилия и возведение часовни с мраморной отделкой, строительство в какой-то момент было приостановлено. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, переехавший в США два года назад, не ухаживает за могилой своего сына. Захоронение на Троекуровском кладбище в Москве, где покоится 16-летний Саша, выглядит заброшенным. «Мемориальный комплекс выглядит практически достроенным снаружи, но внутри — навалены деревянные доски и холсты», — пишет «Комсомольская правда». В материале уточняется, что Разин старший потратил только на фундамент миллион долларов. Саша Разин скончался в 2017 году от сердечного приступа, после чего его отец начал строительство мемориального комплекса. Он выразил свою боль и скорбь, назвав случившееся «болью всей своей жизни», сообщает издание. Однако, несмотря на начальные усилия и возведение часовни с мраморной отделкой, строительство в какой-то момент было приостановлено.