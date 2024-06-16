16 июня 2024

КП: сбежавший в США продюсер «Ласкового мая» Разин забросил могилу сына

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны Юлии Началовой. Москва, разин андрей
Разин уехал из России два года назад Фото:

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, переехавший в США два года назад, не ухаживает за могилой своего сына. Захоронение на Троекуровском кладбище в Москве, где покоится 16-летний Саша, выглядит заброшенным.

«Мемориальный комплекс выглядит практически достроенным снаружи, но внутри — навалены деревянные доски и холсты», — пишет «Комсомольская правда». В материале уточняется, что Разин старший потратил только на фундамент миллион долларов.

Саша Разин скончался в 2017 году от сердечного приступа, после чего его отец начал строительство мемориального комплекса. Он выразил свою боль и скорбь, назвав случившееся «болью всей своей жизни», сообщает издание. Однако, несмотря на начальные усилия и возведение часовни с мраморной отделкой, строительство в какой-то момент было приостановлено.

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Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, переехавший в США два года назад, не ухаживает за могилой своего сына. Захоронение на Троекуровском кладбище в Москве, где покоится 16-летний Саша, выглядит заброшенным. «Мемориальный комплекс выглядит практически достроенным снаружи, но внутри — навалены деревянные доски и холсты», — пишет «Комсомольская правда». В материале уточняется, что Разин старший потратил только на фундамент миллион долларов. Саша Разин скончался в 2017 году от сердечного приступа, после чего его отец начал строительство мемориального комплекса. Он выразил свою боль и скорбь, назвав случившееся «болью всей своей жизни», сообщает издание. Однако, несмотря на начальные усилия и возведение часовни с мраморной отделкой, строительство в какой-то момент было приостановлено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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