Минстрой разработал проект дорожной карты по замене лифтов

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Вопрос модернизации лифтов обсуждают и в Госдуме
Вопрос модернизации лифтов обсуждают и в Госдуме Фото:

Минпромторг и Минстрой России разработали план проекта дорожной карты развития лифтовой отрасли. После согласования с органами власти, документ представят в правительстве РФ, сообщил представитель Минстроя. 

«Минпромторг и Минстрой в инициативном порядке разработали проект плана мероприятий дорожной карты развития лифтовой отрасли России. План мероприятий, доработанный ведомством, в том числе при участии Фонда развития территорий (ФРТ), направлен на согласование в заинтересованные органы власти. Позже Минпромторг представит документ в правительство России», — пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Минстроя. 

Проект предусматривает стимулирование программ капитального ремонта в регионах, финансовую поддержку производителей лифтов, также рост спроса на российскую продукцию, загрузку производственных мощностей заводов по производству лифтов в России. Дорожная карта включает инициативы по повышению контроля безопасности и качества. В частности, предлагается расширить полномочия технадзора, проводить обучение специалистов отрасли. Дорожная карта призвана решить финансовые проблемы отрасли и повысить комфорт граждан, пишут "Ведомости".

В Крыму до конца 2024 года заменят 550 лифтов, сообщили в правительстве республики. Новые лифты поставят по программе капитального ремонта. Устройства будут антивандальными, бесшумными, также с видеонаблюдением, пишет RT.

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Минпромторг и Минстрой России разработали план проекта дорожной карты развития лифтовой отрасли. После согласования с органами власти, документ представят в правительстве РФ, сообщил представитель Минстроя.  «Минпромторг и Минстрой в инициативном порядке разработали проект плана мероприятий дорожной карты развития лифтовой отрасли России. План мероприятий, доработанный ведомством, в том числе при участии Фонда развития территорий (ФРТ), направлен на согласование в заинтересованные органы власти. Позже Минпромторг представит документ в правительство России», — пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Минстроя.  Проект предусматривает стимулирование программ капитального ремонта в регионах, финансовую поддержку производителей лифтов, также рост спроса на российскую продукцию, загрузку производственных мощностей заводов по производству лифтов в России. Дорожная карта включает инициативы по повышению контроля безопасности и качества. В частности, предлагается расширить полномочия технадзора, проводить обучение специалистов отрасли. Дорожная карта призвана решить финансовые проблемы отрасли и повысить комфорт граждан, пишут "Ведомости". В Крыму до конца 2024 года заменят 550 лифтов, сообщили в правительстве республики. Новые лифты поставят по программе капитального ремонта. Устройства будут антивандальными, бесшумными, также с видеонаблюдением, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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