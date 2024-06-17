Минстрой разработал проект дорожной карты по замене лифтов

Минпромторг и Минстрой России разработали план проекта дорожной карты развития лифтовой отрасли. После согласования с органами власти, документ представят в правительстве РФ, сообщил представитель Минстроя.
«Минпромторг и Минстрой в инициативном порядке разработали проект плана мероприятий дорожной карты развития лифтовой отрасли России. План мероприятий, доработанный ведомством, в том числе при участии Фонда развития территорий (ФРТ), направлен на согласование в заинтересованные органы власти. Позже Минпромторг представит документ в правительство России», — пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Минстроя.
Проект предусматривает стимулирование программ капитального ремонта в регионах, финансовую поддержку производителей лифтов, также рост спроса на российскую продукцию, загрузку производственных мощностей заводов по производству лифтов в России. Дорожная карта включает инициативы по повышению контроля безопасности и качества. В частности, предлагается расширить полномочия технадзора, проводить обучение специалистов отрасли. Дорожная карта призвана решить финансовые проблемы отрасли и повысить комфорт граждан, пишут "Ведомости".
В Крыму до конца 2024 года заменят 550 лифтов, сообщили в правительстве республики. Новые лифты поставят по программе капитального ремонта. Устройства будут антивандальными, бесшумными, также с видеонаблюдением, пишет RT.
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