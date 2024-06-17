Саша Трусова приняла предложение от Макара ИгнатоваФото: Алексей Белкин/Бизнес Online/ТАСС
Фигуристка Александра Трусова продемонстрировала в сети помолвочное кольцо. Фотографию она разместила на своей странице в соцсети.
19-летняя фигуристка Александра Трусова приняла предложение руки и сердца от 23-летнего фигуриста Макара Игнатова. «Она сказала „ДА“!» — написал в свою очередь Игнатов, выложив соответствующие фото в Instagram (запрещена в РФ; соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Раньше фигуристка встречалась с Марком Кондратюком. Он друг Игнатова, сообщает News.ru. Как пишет издание, Макар бросил невесту ради Трусовой.
19-летняя фигуристка Александра Трусова приняла предложение руки и сердца от 23-летнего фигуриста Макара Игнатова
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Фигуристка Александра Трусова продемонстрировала в сети помолвочное кольцо. Фотографию она разместила на своей странице в соцсети. 19-летняя фигуристка Александра Трусова приняла предложение руки и сердца от 23-летнего фигуриста Макара Игнатова. «Она сказала „ДА“!» — написал в свою очередь Игнатов, выложив соответствующие фото в Instagram (запрещена в РФ; соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Раньше фигуристка встречалась с Марком Кондратюком. Он друг Игнатова, сообщает News.ru. Как пишет издание, Макар бросил невесту ради Трусовой.