Фигуристка Александра Трусова похвасталась помолвочным кольцом. Фото

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Саша Трусова приняла предложение от Макара Игнатова Фото:

Фигуристка Александра Трусова продемонстрировала в сети помолвочное кольцо. Фотографию она разместила на своей странице в соцсети.

19-летняя фигуристка Александра Трусова приняла предложение руки и сердца от 23-летнего фигуриста Макара Игнатова. «Она сказала „ДА“!» — написал в свою очередь Игнатов, выложив соответствующие фото в Instagram (запрещена в РФ; соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Раньше фигуристка встречалась с Марком Кондратюком. Он друг Игнатова, сообщает News.ru. Как пишет издание, Макар бросил невесту ради Трусовой.

19-летняя фигуристка Александра Трусова приняла предложение руки и сердца от 23-летнего фигуриста Макара Игнатова
19-летняя фигуристка Александра Трусова приняла предложение руки и сердца от 23-летнего фигуриста Макара Игнатова

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Фигуристка Александра Трусова продемонстрировала в сети помолвочное кольцо. Фотографию она разместила на своей странице в соцсети. 19-летняя фигуристка Александра Трусова приняла предложение руки и сердца от 23-летнего фигуриста Макара Игнатова. «Она сказала „ДА“!» — написал в свою очередь Игнатов, выложив соответствующие фото в Instagram (запрещена в РФ; соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Раньше фигуристка встречалась с Марком Кондратюком. Он друг Игнатова, сообщает News.ru. Как пишет издание, Макар бросил невесту ради Трусовой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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