В Челябинске загорелся завод по производству троллейбусов

В Челябинске загорелся один из цехов завода по выпуску троллейбусов. Как сообщили в пресс-службе МЧС по региону, пожар локализовали на площади 350 кв метров.
«В 8 часов 31 минуту поступило сообщение о выезде подразделений на здание цеха по улице Машиностроителей. Произошло горение внутри цеха и кровли здания завода по производству троллейбусов. Пожар локализован на площади 350 кв метров», — отметили в МЧС.
Пострадавших нет. Самостоятельно до прибытия пожарных эвакуировались 25 человек. Возгорание специалисты локализовали полностью. Борьба с пожаром к моменту публикации материала продолжилась, но открытое горение успели ликвидировать.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!