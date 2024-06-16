16 июня 2024

В Челябинске загорелся завод по производству троллейбусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар локализовали на площади в 350 кв метров
Пожар локализовали на площади в 350 кв метров Фото:

В Челябинске загорелся один из цехов завода по выпуску троллейбусов. Как сообщили в пресс-службе МЧС по региону, пожар локализовали на площади 350 кв метров.

«В 8 часов 31 минуту поступило сообщение о выезде подразделений на здание цеха по улице Машиностроителей. Произошло горение внутри цеха и кровли здания завода по производству троллейбусов. Пожар локализован на площади 350 кв метров», — отметили в МЧС.

Пострадавших нет. Самостоятельно до прибытия пожарных эвакуировались 25 человек. Возгорание специалисты локализовали полностью. Борьба с пожаром к моменту публикации материала продолжилась, но открытое горение успели ликвидировать.

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В Челябинске загорелся один из цехов завода по выпуску троллейбусов. Как сообщили в пресс-службе МЧС по региону, пожар локализовали на площади 350 кв метров. «В 8 часов 31 минуту поступило сообщение о выезде подразделений на здание цеха по улице Машиностроителей. Произошло горение внутри цеха и кровли здания завода по производству троллейбусов. Пожар локализован на площади 350 кв метров», — отметили в МЧС. Пострадавших нет. Самостоятельно до прибытия пожарных эвакуировались 25 человек. Возгорание специалисты локализовали полностью. Борьба с пожаром к моменту публикации материала продолжилась, но открытое горение успели ликвидировать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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