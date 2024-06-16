16 июня 2024

Стало известно, когда будут судить американского журналиста Гершковича в Екатеринбурге

Суд над американским журналистом Гершковичем пройдет 26 июня в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание будет проходить в закрытом режиме
Судебное заседание будет проходить в закрытом режиме Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal

Первое судебное заседание по уголовному делу американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, пройдет 26 июня в закрытом режиме в Свердловском облсуде. Об этом рассказали в инстанции.

«В Свердловский областной суд поступило уголовное дело в отношении гражданина США Эвана Гершковича. Процесс будет проходить в закрытом режиме. Первое судебное заседание назначено на 26 июня. Судья Андрей Минеев», — следует из сообщения.

Гершкович в России собирал информацию про отношение граждан к ЧВК «Вагнер». Он был задержан ФСБ РФ 30 марта 2023 года в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже за «Уралвагонзаводом» (главным танковым заводом РФ). После этого его доставили в московское СИЗО «Лефортово», но 13 июня2024-го Генпрокуратура направила его дело в суд Екатеринбурга. Полная информация о деле американского автора — в сюжете URA.RU.

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Первое судебное заседание по уголовному делу американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, пройдет 26 июня в закрытом режиме в Свердловском облсуде. Об этом рассказали в инстанции. «В Свердловский областной суд поступило уголовное дело в отношении гражданина США Эвана Гершковича. Процесс будет проходить в закрытом режиме. Первое судебное заседание назначено на 26 июня. Судья Андрей Минеев», — следует из сообщения. Гершкович в России собирал информацию про отношение граждан к ЧВК «Вагнер». Он был задержан ФСБ РФ 30 марта 2023 года в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже за «Уралвагонзаводом» (главным танковым заводом РФ). После этого его доставили в московское СИЗО «Лефортово», но 13 июня2024-го Генпрокуратура направила его дело в суд Екатеринбурга. Полная информация о деле американского автора — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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