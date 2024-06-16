16 июня 2024

В Челябинске без горячей воды останутся почти 1,5 тысячи домов

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В Челябинске горячую воду отключат в 1 тысяче 264 жилых домах и 168 социальных учреждениях
В Челябинске горячую воду отключат в 1 тысяче 264 жилых домах и 168 социальных учреждениях Фото:

В Челябинске с 18 июля начнется очередной этап опрессовок, горячую воду отключат в 1 тысяче 264 жилых домах и 168 социальных учреждениях. Об этом на аппаратном совещании 17 июня рассказал замглавы города Александр Астахов.

«В Челябинске начинается очередной этап гидравлических испытаний. Горячую воду отключат с 18 июля в 1264 многоэтажках и 168 социальных учреждениях», — сообщил Астахов.

Ранее в Челябинске в одной тысяче 139 многоквартирных домах и в 170 соцобъектах отключили горячую воду из-за гидравлических испытаний. В свою очередь мэр Челябинска Наталья Котова распорядилась о том, чтобы управляющие компании обязательно уведомляли жителей в случае отклонения от сроков отключения горячей воды.

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В Челябинске с 18 июля начнется очередной этап опрессовок, горячую воду отключат в 1 тысяче 264 жилых домах и 168 социальных учреждениях. Об этом на аппаратном совещании 17 июня рассказал замглавы города Александр Астахов. «В Челябинске начинается очередной этап гидравлических испытаний. Горячую воду отключат с 18 июля в 1264 многоэтажках и 168 социальных учреждениях», — сообщил Астахов. Ранее в Челябинске в одной тысяче 139 многоквартирных домах и в 170 соцобъектах отключили горячую воду из-за гидравлических испытаний. В свою очередь мэр Челябинска Наталья Котова распорядилась о том, чтобы управляющие компании обязательно уведомляли жителей в случае отклонения от сроков отключения горячей воды.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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