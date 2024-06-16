В Челябинске без горячей воды останутся почти 1,5 тысячи домов

В Челябинске с 18 июля начнется очередной этап опрессовок, горячую воду отключат в 1 тысяче 264 жилых домах и 168 социальных учреждениях. Об этом на аппаратном совещании 17 июня рассказал замглавы города Александр Астахов.
«В Челябинске начинается очередной этап гидравлических испытаний. Горячую воду отключат с 18 июля в 1264 многоэтажках и 168 социальных учреждениях», — сообщил Астахов.
Ранее в Челябинске в одной тысяче 139 многоквартирных домах и в 170 соцобъектах отключили горячую воду из-за гидравлических испытаний. В свою очередь мэр Челябинска Наталья Котова распорядилась о том, чтобы управляющие компании обязательно уведомляли жителей в случае отклонения от сроков отключения горячей воды.
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