ЦБ отозвал лицензию у российского банка за помощь в отмывании денег

ЦБ отозвал лицензию у «Автоградбанка» из Татарстана
© Служба новостей «URA.RU»
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ЦБ отозвал лицензию 17 июня
ЦБ отозвал лицензию 17 июня Фото:

Центробанк отозвал лицензию у АО «Автоградбанк», который находится в Татарстане. По величине активов кредитная организация занимала 218 место в банковской системе РФ, указано на сайте регулятора. 

«Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества „Автоградбанк“», — говорится на сайте ЦБ. Приказ опубликован 17 июня. 

В причинах отзыва лицензии ЦБ указал, что «Автобанк» нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России. Из-за этого на протяжении года регулятор вводил ограничения на осуществление отдельных банковских операций. Другой причиной называется нарушение требований в области противодействия по отмыванию доходов и финансированию терроризма

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Центробанк отозвал лицензию у АО «Автоградбанк», который находится в Татарстане. По величине активов кредитная организация занимала 218 место в банковской системе РФ, указано на сайте регулятора.  «Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества „Автоградбанк“», — говорится на сайте ЦБ. Приказ опубликован 17 июня.  В причинах отзыва лицензии ЦБ указал, что «Автобанк» нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России. Из-за этого на протяжении года регулятор вводил ограничения на осуществление отдельных банковских операций. Другой причиной называется нарушение требований в области противодействия по отмыванию доходов и финансированию терроризма
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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