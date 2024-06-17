ЦБ отозвал лицензию у российского банка за помощь в отмывании денег

Центробанк отозвал лицензию у АО «Автоградбанк», который находится в Татарстане. По величине активов кредитная организация занимала 218 место в банковской системе РФ, указано на сайте регулятора.
«Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества „Автоградбанк“», — говорится на сайте ЦБ. Приказ опубликован 17 июня.
В причинах отзыва лицензии ЦБ указал, что «Автобанк» нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России. Из-за этого на протяжении года регулятор вводил ограничения на осуществление отдельных банковских операций. Другой причиной называется нарушение требований в области противодействия по отмыванию доходов и финансированию терроризма
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