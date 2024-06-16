В Свердловской области взлетел спрос на репетиторов по ЕГЭ

В Свердловской области спрос на репетиторов по ЕГЭ взлетел в 3,4 раза

17 июня 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

Средняя зарплата репетиторов составляет 40 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области спрос на преподавателей и репетиторов для подготовки к ЕГЭ взлетел в 3,4 раза. Такими данными с URA.RU поделился сервис по поиску работы «Зарплата.ру». «Спрос на преподавателей и репетиторов для подготовки к ЕГЭ в Свердловской области вырос в 3,4 раза. В число наиболее востребованных вакансий вошли учителя математики, русского языка, литературы, информатики и учителя начальных классов,» — говорится в релизе. Число вакансий в мае по сравнению с апрелем увеличилось на 32%, диапазон зарплат, предлагаемых учителям, варьируется от 15 до 110 тысяч рублей. Средняя зарплата составляет 40 тыс. руб., с 2023 года она увеличилась на 14%. Размер заработной платы преподавателей зависит от опыта, места работы, занятости и количества ставок, добавили эксперты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области спрос на преподавателей и репетиторов для подготовки к ЕГЭ взлетел в 3,4 раза. Такими данными с URA.RU поделился сервис по поиску работы «Зарплата.ру». «Спрос на преподавателей и репетиторов для подготовки к ЕГЭ в Свердловской области вырос в 3,4 раза. В число наиболее востребованных вакансий вошли учителя математики, русского языка, литературы, информатики и учителя начальных классов,» — говорится в релизе. Число вакансий в мае по сравнению с апрелем увеличилось на 32%, диапазон зарплат, предлагаемых учителям, варьируется от 15 до 110 тысяч рублей. Средняя зарплата составляет 40 тыс. руб., с 2023 года она увеличилась на 14%. Размер заработной платы преподавателей зависит от опыта, места работы, занятости и количества ставок, добавили эксперты.