16 июня 2024

В Свердловской области взлетел спрос на репетиторов по ЕГЭ

В Свердловской области спрос на репетиторов по ЕГЭ взлетел в 3,4 раза
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Единый государственный экзамен в гимназии № 47. Екатеринбург, егэ
Средняя зарплата репетиторов составляет 40 тысяч рублей (архивное фото) Фото:

В Свердловской области спрос на преподавателей и репетиторов для подготовки к ЕГЭ взлетел в 3,4 раза. Такими данными с URA.RU поделился сервис по поиску работы «Зарплата.ру».

«Спрос на преподавателей и репетиторов для подготовки к ЕГЭ в Свердловской области вырос в 3,4 раза. В число наиболее востребованных вакансий вошли учителя математики, русского языка, литературы, информатики и учителя начальных классов,» — говорится в релизе.

Число вакансий в мае по сравнению с апрелем увеличилось на 32%, диапазон зарплат, предлагаемых учителям, варьируется от 15 до 110 тысяч рублей. Средняя зарплата составляет 40 тыс. руб., с 2023 года она увеличилась на 14%. Размер заработной платы преподавателей зависит от опыта, места работы, занятости и количества ставок, добавили эксперты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области спрос на преподавателей и репетиторов для подготовки к ЕГЭ взлетел в 3,4 раза. Такими данными с URA.RU поделился сервис по поиску работы «Зарплата.ру». «Спрос на преподавателей и репетиторов для подготовки к ЕГЭ в Свердловской области вырос в 3,4 раза. В число наиболее востребованных вакансий вошли учителя математики, русского языка, литературы, информатики и учителя начальных классов,» — говорится в релизе. Число вакансий в мае по сравнению с апрелем увеличилось на 32%, диапазон зарплат, предлагаемых учителям, варьируется от 15 до 110 тысяч рублей. Средняя зарплата составляет 40 тыс. руб., с 2023 года она увеличилась на 14%. Размер заработной платы преподавателей зависит от опыта, места работы, занятости и количества ставок, добавили эксперты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...