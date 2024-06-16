Туристы стали чаще ездить на челябинское озеро Увильды

Жители и гости Челябинской области чаще, чем в прошлом году, приезжают на озеро Увильды. Об этом свидетельствует статистика сотового оператора «МегаФон», сообщили в пресс-службе компании.
"С начала года количество посетителей Увильдов выросло на 11% по сравнению с показателем 2023 года. Об этом свидетельствует аналитика МегаФона на основе обезличенных данных абонентов", — сообщили в пресс-службе оператора.
Данные компании также показывает рост интернет-трафик абонентов оператора, отдыхающих на озере. За год он вырос на 97%. В компании отметили, что туристы активно отправляют видео и фото с отдыха, слушают музыку и пользуются соцсетями.
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