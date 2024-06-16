16 июня 2024

Туристы стали чаще ездить на челябинское озеро Увильды

© Служба новостей «URA.RU»
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Посещаемость озера выросла на 11%
Посещаемость озера выросла на 11% Фото:

Жители и гости Челябинской области чаще, чем в прошлом году, приезжают на озеро Увильды. Об этом свидетельствует статистика сотового оператора «МегаФон», сообщили в пресс-службе компании.

"С начала года количество посетителей Увильдов выросло на 11% по сравнению с показателем 2023 года. Об этом свидетельствует аналитика МегаФона на основе обезличенных данных абонентов", — сообщили в пресс-службе оператора.

Данные компании также показывает рост интернет-трафик абонентов оператора, отдыхающих на озере. За год он вырос на 97%. В компании отметили, что туристы активно отправляют видео и фото с отдыха, слушают музыку и пользуются соцсетями.

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Жители и гости Челябинской области чаще, чем в прошлом году, приезжают на озеро Увильды. Об этом свидетельствует статистика сотового оператора «МегаФон», сообщили в пресс-службе компании. "С начала года количество посетителей Увильдов выросло на 11% по сравнению с показателем 2023 года. Об этом свидетельствует аналитика МегаФона на основе обезличенных данных абонентов", — сообщили в пресс-службе оператора. Данные компании также показывает рост интернет-трафик абонентов оператора, отдыхающих на озере. За год он вырос на 97%. В компании отметили, что туристы активно отправляют видео и фото с отдыха, слушают музыку и пользуются соцсетями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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