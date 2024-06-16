Возле ТЦ «Стрекоза» в Кургане водитель сбил выбежавшего под колеса ребенка

На парковке торгово-развлекательного центра «Стрекоза» в Кургане произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля ВАЗ-21144 совершил наезд на маленького ребенка, который внезапно выбежал на дорогу, говорится в сообщении официального канала отдела ГИБДД УМВД России по городу Кургану.
«15 июня 2024 года, в 11:21, на парковке ТРЦ „Стрекоза“ водитель, 1997 года рождения, не смог избежать столкновения с ребенком, 2015 года рождения, который выбежал на дорогу из-за припаркованного автомобиля», — сообщили в пресс-службе ГИБДД.
В результате инцидента ребенок получил телесные повреждения и был немедленно госпитализирован в ГБУ "Курганская областная детская клиническая больница имени „Красного Креста“". В связи с участившимися случаями подобных происшествий в летний период, ГИБДД напоминает родителям о необходимости объяснить детям опасность неожиданного выхода на дорогу и просит быть особенно внимательными в местах с большим скоплением людей и автомобилей.
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