Жителям челябинского села предложили сместить сроки капремонта старого дома

Жителям многоквартирного дома в селе Кулуево Аргаяшского района Челябинской области предложили сместить сроки капремонта для того, чтобы привести дом в порядок в ближайшее время. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации района.
«Администрации Аргаяшского района эта проблема известна, но дом №16 по улице Маяковского ветхоаварийным не признан. Для ускорения проведения капитального ремонта мы рекомендовали собственникам жилья и администрации Кулуевского сельского поселения собрать необходимый пакет документов, чтобы перенести срок проведения капитального ремонта на более ранний срок», — отметили URA.RU в пресс-службе администрации района.
По данным жителей, двухэтажный дом с момента постройки в 1972 году не ремонтировался. Сейчас в здании отсутствует канализация и течет крыша. Кроме того, в подъездах нет ремонта. По данным регионального регоператора капремонта, данный дом включен в программу, но капремонт крыши, фасада и фундамента запланирован на 2045-2047 годы. В пресс-службе уточнили, что сотрудники администрации готовы оказать жителям всю необходимую методическую помощь для переноса сроков работ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!