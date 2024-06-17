В зону СВО отправили сверхзвуковые Су-34 с новейшей модификацией

Российская армия получила новую партию сверхзвуковых бомбардировщиков Су-34. Ее предоставила госкорпорация «Ростех».
«Ростех поставил российской армии новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Ростеха». Отмечается, что они были произведены на Новосибирском авиационном заводе и прошли испытания, после чего направлены в войска.
Одна из особенностей новейших модификаций Су-34 — жаропрочный лист с титановым покрытием, который защищает крыло от перегрева и обгорания при пуске ракет. При этом истребители могут выполнять задачи при огневом и радиоэлектронном противодействии противника, а также в сложных метеоусловиях.
Ранее ВКС России нанесли удар по понтонной переправе через Печенежское водохранилище в Харьковской области. Отмечалось, что удар нанёс Су-34, а для поражения переправы использовалась высокоточная ракета Х-38МЛЭ, передает RT.
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