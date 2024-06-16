На челябинском заводе троллейбусов озвучили обстоятельства пожара

Пожар на заводе троллейбусов Челябинске начался со стороны ворот сборочного цеха. Об этом сообщили 17 июня на предприятии. Сейчас оно уже возобновило работу.
«Сотрудники в 8:30 обнаружили горение в районе южных ворот сборочного цеха. Прошла эвакуация, было оповещено региональное подразделение МЧС. Быстрый приезд пожарных позволил не допустить серьезного ущерба: обгорели ворота и часть наружной стены цеха. Уже через час пожар был ликвидирован», — пояснили в пресс-службе Челябинского завода городского транспорта.
Там также подтвердили отсутствие, жертв, пострадавших и добавили, что готовая продукция и оборудование остались целыми. Сейчас завод уже вернулся к обычной работе.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, шесть пожарных машин отправились на вызов уже в 8:31. Возгорание локализовали на площади 350 кв. метров, с места ЧП самостоятельно эвакуировались 25 работников завода.
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