В Тюменской области выросла заболеваемость сальмонеллезом

В Тюменской области за год заболеваемость сальмонеллезом выросла на 35,1 %. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре по региону. Более половины заболевших кишечной инфекцией — дети.
«В 2023 году заболеваемость сальмонеллезом выросла на 35,1 %, показатель составил 22,7 против 16,8 на 100 тысяч населения в 2021 году (в 2021 г. — 21,8). <...> В возрастной структуре заболеваемости дети до 14 лет составляют 59,8 %, показатель 64,8 на 100 тысяч детского населения (в 2022 году — 60,0 %, в 2021 году — 67,2 %)», — рассказали в управлении.
Около 85% заболевших — городские жители. Отмечается, что самый высокий показатель заболеваемости инфекцией зарегистрирован среди детей в возрасте 1-2 года.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области пять медицинских работников на работе заразились туберкулезом в 2023 году. Специалисты выявили снижение детской заболеваемости в 1,8 раза.
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