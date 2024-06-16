В ХМАО обновят дорогу, которую не ремонтировали 30 лет

Дорогу из Урая в Шаим (ХМАО)отремонтируют в июле 2024 года. За 30 лет существования полное обновление трассы ни разу не проводили.
«Капитальный ремонт трассы Урай — Шаим идет с опережением графика: работы планируем завершить уже в июле, хотя по контракту срок сдачи — октябрь 2024 года. Дорога, о которой идет речь, была построена в 1994 году и с тех пор капитально не ремонтировалась», — сообщил Стройкомплекс Югры в telegram-канале.
Ремонт дороги начали в 2022 году. Всего планируется обновить 27 км трассы. Строители уже отремонтировали 10,4 км трассы и три моста. Сейчас идут работы на участке с 13 по 29 км. Дорога важна для жителей Кондинского района, поскольку по ней югорчане добираются в Урайскую клиническую больницу.
Ранее URA.RU писало, что в Кондинском районе ХМАО собираются отремонтировать мост через реку Черная. Мостовой переход находится в аварийном состоянии, по нему запрещен проезд большегрузов.
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