16 июня 2024

В ХМАО обновят дорогу, которую не ремонтировали 30 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорогу из Шаима в Урай планируют сдать в июле 2024 года
Дорогу из Шаима в Урай планируют сдать в июле 2024 года Фото:

Дорогу из Урая в Шаим (ХМАО)отремонтируют в июле 2024 года. За 30 лет существования полное обновление трассы ни разу не проводили. 

«Капитальный ремонт трассы Урай — Шаим идет с опережением графика: работы планируем завершить уже в июле, хотя по контракту срок сдачи — октябрь 2024 года. Дорога, о которой идет речь, была построена в 1994 году и с тех пор капитально не ремонтировалась», — сообщил Стройкомплекс Югры в telegram-канале.

Ремонт дороги начали в 2022 году. Всего планируется обновить 27 км трассы. Строители уже отремонтировали 10,4 км трассы и три моста. Сейчас идут работы на участке с 13 по 29 км. Дорога важна для жителей Кондинского района, поскольку по ней югорчане добираются в Урайскую клиническую больницу.

 Ранее URA.RU писало, что в Кондинском районе ХМАО собираются отремонтировать мост через реку Черная. Мостовой переход находится в аварийном состоянии, по нему запрещен проезд большегрузов.

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Дорогу из Урая в Шаим (ХМАО)отремонтируют в июле 2024 года. За 30 лет существования полное обновление трассы ни разу не проводили.  «Капитальный ремонт трассы Урай — Шаим идет с опережением графика: работы планируем завершить уже в июле, хотя по контракту срок сдачи — октябрь 2024 года. Дорога, о которой идет речь, была построена в 1994 году и с тех пор капитально не ремонтировалась», — сообщил Стройкомплекс Югры в telegram-канале. Ремонт дороги начали в 2022 году. Всего планируется обновить 27 км трассы. Строители уже отремонтировали 10,4 км трассы и три моста. Сейчас идут работы на участке с 13 по 29 км. Дорога важна для жителей Кондинского района, поскольку по ней югорчане добираются в Урайскую клиническую больницу.  Ранее URA.RU писало, что в Кондинском районе ХМАО собираются отремонтировать мост через реку Черная. Мостовой переход находится в аварийном состоянии, по нему запрещен проезд большегрузов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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