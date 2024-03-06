В ХМАО реконструируют мост через реку, который не ремонтировали 50 лет. Фото

07 марта 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

В Кондинском районе ХМАО отремонтируют мост через реку Черная Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кондинском районе ХМАО собираются отремонтировать мост через реку Черная. Мостовой переход, который построили 66 лет назад, находится в аварийном состоянии, по нему запрещен проезд большегрузов. «В Кондинском районе планируют реконструировать мостовой переход через реку Черная, который находится на 138-м километре автомобильной дороги Урай — Советский и построен в 1968 году. После 50 лет эксплуатации при ежедневной нагрузке до 3600 автомобилей и спецтехники он оказался в предаварийном состоянии и давно нуждался в ремонте. На мосту действует ограничение движения по массе транспортных средств до 20 тонн», — сообщило Управление автомобильных дорог Югры в telegram-канале. Проектировщики представили визуальную модель будущего моста директору КУ «Управление автомобильных дорог» Алексею Осинцеву. По проекту, необходимо отремонтировать 150 метров мостового перехода. Работы собираются завершить в 2026 году. После реконструкции моста ограничения по проезду тяжелого транспорта будут сняты. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе начались строительные работы по ремонту нового моста через реку Нарым-Еган. Работу планируют завершить до конца года. Мост через реку Черная до реконструкции telegram-канал Управления автомобильных дорог Югры Визуальная модель моста через реку Черная после реконструкции telegram-канал Управления автомобильных дорог Югры

В Кондинском районе ХМАО собираются отремонтировать мост через реку Черная. Мостовой переход, который построили 66 лет назад, находится в аварийном состоянии, по нему запрещен проезд большегрузов. «В Кондинском районе планируют реконструировать мостовой переход через реку Черная, который находится на 138-м километре автомобильной дороги Урай — Советский и построен в 1968 году. После 50 лет эксплуатации при ежедневной нагрузке до 3600 автомобилей и спецтехники он оказался в предаварийном состоянии и давно нуждался в ремонте. На мосту действует ограничение движения по массе транспортных средств до 20 тонн», — сообщило Управление автомобильных дорог Югры в telegram-канале. Проектировщики представили визуальную модель будущего моста директору КУ «Управление автомобильных дорог» Алексею Осинцеву. По проекту, необходимо отремонтировать 150 метров мостового перехода. Работы собираются завершить в 2026 году. После реконструкции моста ограничения по проезду тяжелого транспорта будут сняты. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе начались строительные работы по ремонту нового моста через реку Нарым-Еган. Работу планируют завершить до конца года.