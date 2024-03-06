06 марта 2024

В ХМАО реконструируют мост через реку, который не ремонтировали 50 лет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Некрасовский мост. Курган, мост, ремонт моста, ремонтные работы, рабочие в касках, некрасовский мост, мост некрасова
В Кондинском районе ХМАО отремонтируют мост через реку Черная Фото:

В Кондинском районе ХМАО собираются отремонтировать мост через реку Черная. Мостовой переход, который построили 66 лет назад, находится в аварийном состоянии, по нему запрещен проезд большегрузов.

«В Кондинском районе планируют реконструировать мостовой переход через реку Черная, который находится на 138-м километре автомобильной дороги Урай — Советский и построен в 1968 году. После 50 лет эксплуатации при ежедневной нагрузке до 3600 автомобилей и спецтехники он оказался в предаварийном состоянии и давно нуждался в ремонте. На мосту действует ограничение движения по массе транспортных средств до 20 тонн», — сообщило Управление автомобильных дорог Югры в telegram-канале.

Проектировщики представили визуальную модель будущего моста директору КУ «Управление автомобильных дорог» Алексею Осинцеву. По проекту, необходимо отремонтировать 150 метров мостового перехода. Работы собираются завершить в 2026 году. После реконструкции моста ограничения по проезду тяжелого транспорта будут сняты.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе начались строительные работы по ремонту нового моста через реку Нарым-Еган. Работу планируют завершить до конца года.

Мост через реку Черная до реконструкции
Мост через реку Черная до реконструкции
Визуальная модель моста через реку Черная после реконструкции
Визуальная модель моста через реку Черная после реконструкции

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кондинском районе ХМАО собираются отремонтировать мост через реку Черная. Мостовой переход, который построили 66 лет назад, находится в аварийном состоянии, по нему запрещен проезд большегрузов. «В Кондинском районе планируют реконструировать мостовой переход через реку Черная, который находится на 138-м километре автомобильной дороги Урай — Советский и построен в 1968 году. После 50 лет эксплуатации при ежедневной нагрузке до 3600 автомобилей и спецтехники он оказался в предаварийном состоянии и давно нуждался в ремонте. На мосту действует ограничение движения по массе транспортных средств до 20 тонн», — сообщило Управление автомобильных дорог Югры в telegram-канале. Проектировщики представили визуальную модель будущего моста директору КУ «Управление автомобильных дорог» Алексею Осинцеву. По проекту, необходимо отремонтировать 150 метров мостового перехода. Работы собираются завершить в 2026 году. После реконструкции моста ограничения по проезду тяжелого транспорта будут сняты. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе начались строительные работы по ремонту нового моста через реку Нарым-Еган. Работу планируют завершить до конца года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...