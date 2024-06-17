Депутаты гордумы Челябинска приняли решение о выборах в новый состав

Депутаты Челябинской городской думы 17 июня назначили дату проведения выборов. Они пройдут в Единый день голосования, 8 сентября, сообщил в своем telegram-канале спикер гордумы Андрей Шмидт.
«Выборы в новый состав Челябинской городской думы пройдут 8 сентября. Мы с коллегами-депутатами приняли решение о назначении выборов в представительный орган. Официальная публикация решения состоится в среду, 19 июня. Тогда оно вступит в законную силу», — сообщил Шмидт.
Он добавил, что этой осенью выборы в думу пройдут по новому уставу, принятому в мае этого года. Устав предполагает одноуровневую систему управления городом, которая действовала в Челябинске до 2014 года, а также прямые выборы в гордуму.
Решение о назначении выборов депутаты приняли путем заочного голосования. Обновленная городская дума будет состоять из 37 депутатов, 25 из которых будут избираться по одномандатным округам, 12 — по спискам. Два созыва подряд челябинцы избирали 170 депутатов семи райсоветов, из которых формировалась гордума в составе 49 человек.
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