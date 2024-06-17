Депутаты гордумы Челябинска приняли решение о выборах в новый состав

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Андрей Шмидт сообщил о дате выборов
Андрей Шмидт сообщил о дате выборов Фото:

Депутаты Челябинской городской думы 17 июня назначили дату проведения выборов. Они пройдут в Единый день голосования, 8 сентября, сообщил в своем telegram-канале спикер гордумы Андрей Шмидт.

«Выборы в новый состав Челябинской городской думы пройдут 8 сентября. Мы с коллегами-депутатами приняли решение о назначении выборов в представительный орган. Официальная публикация решения состоится в среду, 19 июня. Тогда оно вступит в законную силу», — сообщил Шмидт.

Он добавил, что этой осенью выборы в думу пройдут по новому уставу, принятому в мае этого года. Устав предполагает одноуровневую систему управления городом, которая действовала в Челябинске до 2014 года, а также прямые выборы в гордуму.

Решение о назначении выборов депутаты приняли путем заочного голосования. Обновленная городская дума будет состоять из 37 депутатов, 25 из которых будут избираться по одномандатным округам, 12 — по спискам. Два созыва подряд челябинцы избирали 170 депутатов семи райсоветов, из которых формировалась гордума в составе 49 человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутаты Челябинской городской думы 17 июня назначили дату проведения выборов. Они пройдут в Единый день голосования, 8 сентября, сообщил в своем telegram-канале спикер гордумы Андрей Шмидт. «Выборы в новый состав Челябинской городской думы пройдут 8 сентября. Мы с коллегами-депутатами приняли решение о назначении выборов в представительный орган. Официальная публикация решения состоится в среду, 19 июня. Тогда оно вступит в законную силу», — сообщил Шмидт. Он добавил, что этой осенью выборы в думу пройдут по новому уставу, принятому в мае этого года. Устав предполагает одноуровневую систему управления городом, которая действовала в Челябинске до 2014 года, а также прямые выборы в гордуму. Решение о назначении выборов депутаты приняли путем заочного голосования. Обновленная городская дума будет состоять из 37 депутатов, 25 из которых будут избираться по одномандатным округам, 12 — по спискам. Два созыва подряд челябинцы избирали 170 депутатов семи райсоветов, из которых формировалась гордума в составе 49 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...