В Карталах двухлетняя девочка выпала из окна

В Карталах Челябинской области двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа, облокотившись на москитную сетку. Это уже второй случай падения маленьких детей из окон только за минувшие выходные, сообщает пресс-служба регионального МЧС. В первом случае девочка не выжила.
«Второй несчастный случай произошел в городе Карталы: из окна второго этажа жилого дома по улице Карташова выпала двухлетняя девочка. В тяжелом состоянии ребенок госпитализирован в мед.учреждение», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее стало известно, что в минувшие выходные в Челябинске двухлетняя девочка выпала с балкона квартиры на восьмом этаже по улице Чайковского и разбилась насмерть. Тело ребенка обнаружили на козырьке ресторана.
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