16 июня 2024

В Ноябрьске планируют перенести городской фонтан

В Ноябрьске пешеходный фонтан на улице Ленина хотят перенести в городской парк
© Служба новостей «URA.RU»
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Фонтан хотят перенести в Ноябрьск-парк (архивное фото)
Фонтан хотят перенести в Ноябрьск-парк (архивное фото) Фото:

В Ноябрьске хотят перенести пешеходный фонтан, ранее находившийся на улице Ленина. Об этом сообщили в администрации города.

«Что касается пешеходного фонтана, который был ранее на улице Ленина, то его планируют установить в Ноябрьск-парке», — отметили в официальном telegram-канале администрации Ноябрьска. Разборку конструкции фонтана начали в начале июня.

Ранее URA.RU сообщало о происшествии с ребенком на фонтане в Ноябрьске. Мальчика, залезшего в фонтан, чтобы охладиться водой, ударило током

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В Ноябрьске хотят перенести пешеходный фонтан, ранее находившийся на улице Ленина. Об этом сообщили в администрации города. «Что касается пешеходного фонтана, который был ранее на улице Ленина, то его планируют установить в Ноябрьск-парке», — отметили в официальном telegram-канале администрации Ноябрьска. Разборку конструкции фонтана начали в начале июня. Ранее URA.RU сообщало о происшествии с ребенком на фонтане в Ноябрьске. Мальчика, залезшего в фонтан, чтобы охладиться водой, ударило током. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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