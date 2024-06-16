В Ноябрьске планируют перенести городской фонтан

Фонтан хотят перенести в Ноябрьск-парк (архивное фото)
В Ноябрьске хотят перенести пешеходный фонтан, ранее находившийся на улице Ленина. Об этом сообщили в администрации города.
«Что касается пешеходного фонтана, который был ранее на улице Ленина, то его планируют установить в Ноябрьск-парке», — отметили в официальном telegram-канале администрации Ноябрьска. Разборку конструкции фонтана начали в начале июня.
Ранее URA.RU сообщало о происшествии с ребенком на фонтане в Ноябрьске. Мальчика, залезшего в фонтан, чтобы охладиться водой, ударило током.
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