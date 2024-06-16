Жительница ХМАО осталась без квартиры, поверив сообщению от лженачальника

Жительница Сургута осталась без жилья и сбережений, поверив сообщению от лженачальника. Она продала квартиру, оформила кредиты и одолжила денег у сына, отдав мошенникам более 14 миллионов рублей.
«В начале мая 56-летней сургутянке в мессенджере поступило сообщение от ее руководителя о том, что с ней свяжется куратор, представляющий интересы работодателя. Поверив неизвестным, заявительница продала квартиру, вырученные деньги, а также имеющиеся собственные накопления отправила злоумышленникам: общая сумма ущерба составила свыше 14 000 000 рублей», — сообщила полиция ХМАО на официальном сайте ведомства.
Аферисты напугали югорчанку проверкой полиции из-за перевода денег в другую страну на финансирование преступной деятельности и потребовали выполнять указания представителя банка, который свяжется позже. Женщина оформила несколько кредитов в финансовых организациях на сумму более пяти миллионов рублей. Когда она исчерпала кредитный лимит, мошенники сообщили сургутянке о «черных» риэлторах, которые хотят отнять ее квартиру: они посоветовали продать жилье и перевести деньги на безопасный счет, что она и сделала. Также женщине пришлось одолжить 600 тысяч рублей у сына, чтобы активировать новый счет. Полиция завела дело о мошенничестве и начала расследование преступления.
Ранее URA.RU писало, что жительница Нягани (ХМАО) перевела больше трех миллионов рублей на счета аферистов, один из которых представился ее руководителем. Она получила сообщение от лженачальника в мессенджере.
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