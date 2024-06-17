Суд отказался арестовывать челябинца, по вине которого в ДТП погибла семья

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд отказался заключать виновника аварии в СИЗО, его отправят под подписку о невыезде
Суд отказался заключать виновника аварии в СИЗО, его отправят под подписку о невыезде Фото:

Саткинский горсуд Челябинской области 17 июня отказался избирать меру пресечения водителю фуры, в ДТП с которой погибли муж и жена, а их сын получил травмы. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, его отправят под подписку о невыезде.

«Следствие ходатайствовало о заключении водителя под стражу. Но в ходатайстве было отказано. Мужчину отправят под подписку о невыезде», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, причиной такого решения стало состояние здоровья мужчины. Сразу после аварии он был госпитализирован с серьезной травмой, которая не позволит ему содержаться под стражей. К тому же он убедил суд, что скрываться не намерен и будет помогать пострадавшему мальчику.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой суда. Там на звонок не ответили.

Авария произошла утром 15 июня на 1689 км автодороги «Москва-Челябинск». Водитель фуры выехал на полосу встречного движение, где столкнулся с легковушкой, в которой ехали мужчина, женщина и их сын. В результате муж с женой погибли. Их ребенок получил травмы и был доставлен санавиацией в Челябинск. Также медицинская помощь потребовалась водителю фуры.

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Саткинский горсуд Челябинской области 17 июня отказался избирать меру пресечения водителю фуры, в ДТП с которой погибли муж и жена, а их сын получил травмы. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, его отправят под подписку о невыезде. «Следствие ходатайствовало о заключении водителя под стражу. Но в ходатайстве было отказано. Мужчину отправят под подписку о невыезде», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, причиной такого решения стало состояние здоровья мужчины. Сразу после аварии он был госпитализирован с серьезной травмой, которая не позволит ему содержаться под стражей. К тому же он убедил суд, что скрываться не намерен и будет помогать пострадавшему мальчику. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой суда. Там на звонок не ответили. Авария произошла утром 15 июня на 1689 км автодороги «Москва-Челябинск». Водитель фуры выехал на полосу встречного движение, где столкнулся с легковушкой, в которой ехали мужчина, женщина и их сын. В результате муж с женой погибли. Их ребенок получил травмы и был доставлен санавиацией в Челябинск. Также медицинская помощь потребовалась водителю фуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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