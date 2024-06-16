16 июня 2024

Шеф свердловской полиции устроил разнос подчиненным

Шеф свердловской полиции Мешков объявил три выговора руководителям ОВД Шали
© Служба новостей «URA.RU»
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Отчет Мешкова перед депутатами заксо. Екатеринбург , мешков александр
Кроме плюсов, генерал Мешков указал и на недостатки работы Шалинского отдела (архивное фото) Фото:

Глава Свердловского ГУ МВД Александр Мешков посетил с рабочим визитом Шалинский ОВД. Там он на отчетном совещании раскритиковал работу отдела и объявил выговор трем должностным лицам. Такую информацию озвучил пресс-секретарь главка Валерий Горелых в telegram-канале «Свердловская полиция».

«Объективная критика прозвучала в адрес руководителя отдела подполковника Шестакова и первых лиц ведущих служб подразделения за упущения в работе по целому ряду направлений — в том числе в сфере борьбы с мошенничеством, раскрытия преступлений экономического блока и категории прошлых лет. Остро стоит проблема противодействия наркотрафику, а также с состоянием аварийности на дорогах. „Разбор полетов“ закончился серьезными оргвыводами», — сказано в сообщении.

Так, трем должностным лицам объявлен выговор, еще один руководитель по выходу из отпуска будет привлечен к дисциплинарной ответственности. «По состоянию на начало июня Шалинский отдел полиции по ведомственной методике оценки занимает 33 место в гарнизоне, хотя в 2023 году был в первой десятке», — отметил Горелых.

Тем не менее нашлись и позитивные стороны в работе отдела, которые не остались незамеченными Мешковым. Так, в Шалинском районе улучшилась ситуация с противодействием незаконному обороту оружия: за пять месяцев нынешнего года не зарегистрировано ни одного такого преступления. Также за отчетный период благодаря усилиям полиции не допущено убийств, грабежей и разбойных нападений. А кривая преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, снизилась на 27,3%.

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Глава Свердловского ГУ МВД Александр Мешков посетил с рабочим визитом Шалинский ОВД. Там он на отчетном совещании раскритиковал работу отдела и объявил выговор трем должностным лицам. Такую информацию озвучил пресс-секретарь главка Валерий Горелых в telegram-канале «Свердловская полиция». «Объективная критика прозвучала в адрес руководителя отдела подполковника Шестакова и первых лиц ведущих служб подразделения за упущения в работе по целому ряду направлений — в том числе в сфере борьбы с мошенничеством, раскрытия преступлений экономического блока и категории прошлых лет. Остро стоит проблема противодействия наркотрафику, а также с состоянием аварийности на дорогах. „Разбор полетов“ закончился серьезными оргвыводами», — сказано в сообщении. Так, трем должностным лицам объявлен выговор, еще один руководитель по выходу из отпуска будет привлечен к дисциплинарной ответственности. «По состоянию на начало июня Шалинский отдел полиции по ведомственной методике оценки занимает 33 место в гарнизоне, хотя в 2023 году был в первой десятке», — отметил Горелых. Тем не менее нашлись и позитивные стороны в работе отдела, которые не остались незамеченными Мешковым. Так, в Шалинском районе улучшилась ситуация с противодействием незаконному обороту оружия: за пять месяцев нынешнего года не зарегистрировано ни одного такого преступления. Также за отчетный период благодаря усилиям полиции не допущено убийств, грабежей и разбойных нападений. А кривая преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, снизилась на 27,3%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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