Легендарная чиновница из ХМАО уходит в отставку

Заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкина, курирующая социальный блок, уходит в отставку. Об этом написал у себя в аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
«Сегодня на заслуженный отдых проводили Татьяну Николаевну Османкину. С 2017 года она работала моим заместителем по социальным вопросам. Курировала пять крупных направлений: образование, молодежную политику, культуру, спорт и защиту прав несовершеннолетних. Нацпроекты „Образование“, „Демография“ и „Культура“, — указано в посте.
Политическая карьера Османкиной началась в 2001 году, когда она заняла пост заместителя департамента образования в администрации Сургута. В этом же году Османкина защитила диссертацию, и ей было присвоено звание кандидат педагогических наук. Через три года она возглавила комитет труда и социальной защиты населения мэрии Сургутского района, а в 2006 — Управление социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району. В 2011 Османкина перевелась на должность директора департамента образования Сургута, где работала до 2017 года, пока не перевелась в Сургутский район.
На новом месте работы ее задачей было строительство объектов социальной сферы. За пять лет удалось реализовать 45 проектов. 37 из них — это объекты спорта, пять объектов образования и три — повещены культуре. «В результате число любителей спорта в районе достигло 74%. В допобразовании заняты почти 100% детей. Большая часть школьников перешла на обучение в первую смену. Сокращена очередь в детсады. Получают все виды поддержки пожилые люди и НКО. Татьяну Николаевну отличает исключительная порядочность, отзывчивость, высокая нравственность, энергичность и преданность делу и людям», — указано в посте Трубецкого.
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