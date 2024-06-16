Житель ЯНАО выиграл в лотерею пять миллионов рублей

Везунчик выиграл крупную сумму денег в лотерею (архивное фото)
Ямалец купил лотерейный билет и стал обладателем пяти миллионов рублей. Об этом сообщили в telegram-канале «Столото».
«Это лето участник из ЯНАО запомнит надолго, ведь вчера он в один миг стал миллионером. Везунчик купил билет „Рапидо“ на два тиража, в одном из них угадал всю комбинацию и выиграл 5 000 000 рублей», — рассказали в «Столото».
Ранее URA.RU сообщало о пожарном из ЯНАО, который выиграл три миллиона рублей в лотерею. Мужчина потратит выигрыш на покупку недвижимости.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!