16 июня 2024

Житель ЯНАО выиграл в лотерею пять миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Везунчик выиграл крупную сумму денег в лотерею (архивное фото)
Везунчик выиграл крупную сумму денег в лотерею (архивное фото) Фото:

Ямалец купил лотерейный билет и стал обладателем пяти миллионов рублей. Об этом сообщили в telegram-канале «Столото».

«Это лето участник из ЯНАО запомнит надолго, ведь вчера он в один миг стал миллионером. Везунчик купил билет „Рапидо“ на два тиража, в одном из них угадал всю комбинацию и выиграл 5 000 000 рублей», — рассказали в «Столото». 

Ранее URA.RU сообщало о пожарном из ЯНАО, который выиграл три миллиона рублей в лотерею. Мужчина потратит выигрыш на покупку недвижимости.

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Ямалец купил лотерейный билет и стал обладателем пяти миллионов рублей. Об этом сообщили в telegram-канале «Столото». «Это лето участник из ЯНАО запомнит надолго, ведь вчера он в один миг стал миллионером. Везунчик купил билет „Рапидо“ на два тиража, в одном из них угадал всю комбинацию и выиграл 5 000 000 рублей», — рассказали в «Столото».  Ранее URA.RU сообщало о пожарном из ЯНАО, который выиграл три миллиона рублей в лотерею. Мужчина потратит выигрыш на покупку недвижимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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