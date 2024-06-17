Кремль ответил партнерам Москвы, подписавшим коммюнике саммита по Украине

То, что Турция, Сербия и Венгрия подписали декларацию в ходе конференции по Украине в Швейцарии не повлияет на отношения с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что многие страны, участвующие в саммите, подтвердили его бесперспективность без участия РФ.
«Нет, не испортит. Мы, разумеется, будем принимать во внимание позицию, которую заняли эти страны. Мы будем доводить до них нашу аргументацию», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Он добавил, что результат этой встречи стремится к нулю и Россия будет работать со всеми странами, которые готовы это делать. «Многие страны подтверждали понимание бесперспективность обсуждений без нашей страны», — сказал Песков.
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