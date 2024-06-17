Песков: контакты с США по поводу обмена Гершковича идут в тишине

Дмитрий Песков заявил, что не может комментировать решение суда по Гершковичу
новость из сюжетаВ Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать судебное заседание по уголовному делу американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Он отметил, что контакты должны вестись в полной тишине.
«Это решение суда. Мы не можем это комментировать», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли суд закрытым, передает корреспондент URA.RU. Он также напомнил слова главы РФ Владимира Путина о том, что контакты идут, но они должны проходить в полной тишине, в связи с чем никакой информации не может быть предоставлено.
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