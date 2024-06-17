Песков: контакты с США по поводу обмена Гершковича идут в тишине

17 июня 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что не может комментировать решение суда по Гершковичу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать судебное заседание по уголовному делу американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Он отметил, что контакты должны вестись в полной тишине. «Это решение суда. Мы не можем это комментировать», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли суд закрытым, передает корреспондент URA.RU. Он также напомнил слова главы РФ Владимира Путина о том, что контакты идут, но они должны проходить в полной тишине, в связи с чем никакой информации не может быть предоставлено. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать судебное заседание по уголовному делу американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Он отметил, что контакты должны вестись в полной тишине. «Это решение суда. Мы не можем это комментировать», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли суд закрытым, передает корреспондент URA.RU. Он также напомнил слова главы РФ Владимира Путина о том, что контакты идут, но они должны проходить в полной тишине, в связи с чем никакой информации не может быть предоставлено.