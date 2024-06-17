Песков: контакты с США по поводу обмена Гершковича идут в тишине

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Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Синегала Маки Саллом. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что не может комментировать решение суда по Гершковичу Фото:
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать судебное заседание по уголовному делу американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Он отметил, что контакты должны вестись в полной тишине.

«Это решение суда. Мы не можем это комментировать», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли суд закрытым, передает корреспондент URA.RU. Он также напомнил слова главы РФ Владимира Путина о том, что контакты идут, но они должны проходить в полной тишине, в связи с чем никакой информации не может быть предоставлено.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать судебное заседание по уголовному делу американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Он отметил, что контакты должны вестись в полной тишине. «Это решение суда. Мы не можем это комментировать», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли суд закрытым, передает корреспондент URA.RU. Он также напомнил слова главы РФ Владимира Путина о том, что контакты идут, но они должны проходить в полной тишине, в связи с чем никакой информации не может быть предоставлено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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