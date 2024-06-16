В ХМАО спасатели ищут туриста, потерявшегося в лесу

Зональный поисково-спасательный отряд из Березовского района ХМАО ищет мужчину, который ушел с турбазы в лес. Спасатели обследовали 60 километров тайги, но не обнаружили следов пропавшего.
«Спасатели выезжали в район одной из туристических баз отдыха по сообщению: оказать содействие в поиске мужчины 1986 года рождения, который ушел с туристической базы вверх по течению реки Манья, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Прибывшие спасатели обследовали 60 км лесного массива», — сообщил «Центроспас-Югория» на официальном сайте.
Мужчина отправился на лесную делянку. Спасатели проверили дороги и окрестности делянки. Поиски приостановили для дополнительного изучения обстановки.
Ранее URA.RU писало, что на протоке реки Баграс около Нижневартовска пропал рыбак. Спасатели обследовали реку и близлежащую территорию, но не нашли мужчину.
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