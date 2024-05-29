В ХМАО на реке Баграс пропал рыбак

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Спасатели ХМАО ищут рыбака, который уплыл по реке на резиновой лодке
Спасатели ХМАО ищут рыбака, который уплыл по реке на резиновой лодке Фото:

На протоке реки Баграс около Нижневартовска пропал рыбак. Спасатели обследовали реку и близлежащую территорию, но не нашли мужчину.

«Спасатели выезжали на протоку реки Баграс в г. Нижневартовск по сообщению: оказать помощь в поисках мужчины 1971 года рождения, который уехал на резиновой моторной лодке вниз по течению, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Прибывшие к месту проведения поисково-спасательных работ спасатели провели обследование дна акватории протоки Баграс водолазным способом, но поиски результатов не дали», — сообщило КУ «Центроспас-Югория» на официальном сайте.

Водолазы тщательно проверили дно реки на территории в 1000 квадратных метров. В настоящее время поисковые работы временно прекращены.

Ранее URA.RU писало, что на озере в ХМАО пропал рыбак. Перед сном он пошел проверить сети и не вернулся в лагерь.

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На протоке реки Баграс около Нижневартовска пропал рыбак. Спасатели обследовали реку и близлежащую территорию, но не нашли мужчину. «Спасатели выезжали на протоку реки Баграс в г. Нижневартовск по сообщению: оказать помощь в поисках мужчины 1971 года рождения, который уехал на резиновой моторной лодке вниз по течению, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Прибывшие к месту проведения поисково-спасательных работ спасатели провели обследование дна акватории протоки Баграс водолазным способом, но поиски результатов не дали», — сообщило КУ «Центроспас-Югория» на официальном сайте. Водолазы тщательно проверили дно реки на территории в 1000 квадратных метров. В настоящее время поисковые работы временно прекращены. Ранее URA.RU писало, что на озере в ХМАО пропал рыбак. Перед сном он пошел проверить сети и не вернулся в лагерь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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