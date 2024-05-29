В ХМАО на реке Баграс пропал рыбак

На протоке реки Баграс около Нижневартовска пропал рыбак. Спасатели обследовали реку и близлежащую территорию, но не нашли мужчину.
«Спасатели выезжали на протоку реки Баграс в г. Нижневартовск по сообщению: оказать помощь в поисках мужчины 1971 года рождения, который уехал на резиновой моторной лодке вниз по течению, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Прибывшие к месту проведения поисково-спасательных работ спасатели провели обследование дна акватории протоки Баграс водолазным способом, но поиски результатов не дали», — сообщило КУ «Центроспас-Югория» на официальном сайте.
Водолазы тщательно проверили дно реки на территории в 1000 квадратных метров. В настоящее время поисковые работы временно прекращены.
Ранее URA.RU писало, что на озере в ХМАО пропал рыбак. Перед сном он пошел проверить сети и не вернулся в лагерь.
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