Сын Жириновского раскрыл размер наследства от знаменитого отца

Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский перед смертью оставил завещание, своим детям, которые включало в себя лицевые счета и недвижимость. Сын Жириновского — Олег рассказал в интервью журналистке Ксении Собчак, что каждый из троих детей получил по 6% от общего дохода. Лично Олег получил 3 миллиарда рублей от своего отца.
«И 20% от общего имущества — детям на троих, каждому по 6%. Оставил счет, где было около 3 миллиардов рублей. Я вступил в это наследство», — рассказал Олег Жириновский в разговоре с Ксенией Собчак. Интервью опубликовано в telegram-канале журналистки.
Наследник Жириновского уточнил, что 70% всех сбережений получила партия ЛДПР, согласно завещанию. Там четко прописано, что денег хватит на две партийные предвыборные компании. Он подчеркнул, что никто из детей не остался недовольным.
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