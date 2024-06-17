Сын Жириновского раскрыл размер наследства от знаменитого отца

Олег Жириновский получил наследство от отца на сумму 3 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Своим детям Владимир Жириновский оставил 20% от всех своих сбережений
Своим детям Владимир Жириновский оставил 20% от всех своих сбережений Фото:

Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский перед смертью оставил завещание, своим детям, которые включало в себя лицевые счета и недвижимость. Сын Жириновского — Олег рассказал в интервью журналистке Ксении Собчак, что каждый из троих детей получил по 6% от общего дохода. Лично Олег получил 3 миллиарда рублей от своего отца. 

«И 20% от общего имущества — детям на троих, каждому по 6%. Оставил счет, где было около 3 миллиардов рублей. Я вступил в это наследство», — рассказал Олег Жириновский в разговоре с Ксенией Собчак. Интервью опубликовано в telegram-канале журналистки. 

Наследник Жириновского уточнил, что 70% всех сбережений получила партия ЛДПР, согласно завещанию. Там четко прописано, что денег хватит на две партийные предвыборные компании. Он подчеркнул, что никто из детей не остался недовольным. 

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Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский перед смертью оставил завещание, своим детям, которые включало в себя лицевые счета и недвижимость. Сын Жириновского — Олег рассказал в интервью журналистке Ксении Собчак, что каждый из троих детей получил по 6% от общего дохода. Лично Олег получил 3 миллиарда рублей от своего отца.  «И 20% от общего имущества — детям на троих, каждому по 6%. Оставил счет, где было около 3 миллиардов рублей. Я вступил в это наследство», — рассказал Олег Жириновский в разговоре с Ксенией Собчак. Интервью опубликовано в telegram-канале журналистки.  Наследник Жириновского уточнил, что 70% всех сбережений получила партия ЛДПР, согласно завещанию. Там четко прописано, что денег хватит на две партийные предвыборные компании. Он подчеркнул, что никто из детей не остался недовольным. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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