В Екатеринбурге поймали насильника, сбежавшего 23 года назад от полиции Киргизии

В Екатеринбурге пойман гражданин Киргизии, подозреваемый в совершении изнасилования 23 года назад. На территории России он находился незаконно, рассказал URA.RU источник.
«Сотрудникам уголовного розыска удалось вычислить и задержать 50-летнего гражданина Киргизии. В Россию он приехал нелегально в 2001 году, скрывшись от полиции Таласской области. Там он проходил подозреваемым по уголовному делу об изнасиловании, которое было совершено еще в 2000-м», — объяснил собеседник агентства.
Мужчина был объявлен в межгосударственный розыск. Нашли его спустя 23 года в Екатеринбурге. Сейчас подозреваемый содержится в помещении для задержанных. В ближайшее время его ждет депортация на родину, где он будет передан в руки киргизской полиции.
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