В Екатеринбурге поймали насильника, сбежавшего 23 года назад от полиции Киргизии

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Наручники, арест, заключение, лишение свободы, наручники
Мужчина находился в помещении для задержанных лиц Фото:

В Екатеринбурге пойман гражданин Киргизии, подозреваемый в совершении изнасилования 23 года назад. На территории России он находился незаконно, рассказал URA.RU источник.

«Сотрудникам уголовного розыска удалось вычислить и задержать 50-летнего гражданина Киргизии. В Россию он приехал нелегально в 2001 году, скрывшись от полиции Таласской области. Там он проходил подозреваемым по уголовному делу об изнасиловании, которое было совершено еще в 2000-м», — объяснил собеседник агентства.

Мужчина был объявлен в межгосударственный розыск. Нашли его спустя 23 года в Екатеринбурге. Сейчас подозреваемый содержится в помещении для задержанных. В ближайшее время его ждет депортация на родину, где он будет передан в руки киргизской полиции.

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В Екатеринбурге пойман гражданин Киргизии, подозреваемый в совершении изнасилования 23 года назад. На территории России он находился незаконно, рассказал URA.RU источник. «Сотрудникам уголовного розыска удалось вычислить и задержать 50-летнего гражданина Киргизии. В Россию он приехал нелегально в 2001 году, скрывшись от полиции Таласской области. Там он проходил подозреваемым по уголовному делу об изнасиловании, которое было совершено еще в 2000-м», — объяснил собеседник агентства. Мужчина был объявлен в межгосударственный розыск. Нашли его спустя 23 года в Екатеринбурге. Сейчас подозреваемый содержится в помещении для задержанных. В ближайшее время его ждет депортация на родину, где он будет передан в руки киргизской полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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