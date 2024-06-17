В Екатеринбурге поймали насильника, сбежавшего 23 года назад от полиции Киргизии

17 июня 2024 в 16:42 Размер текста - 17 +

Мужчина находился в помещении для задержанных лиц Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге пойман гражданин Киргизии, подозреваемый в совершении изнасилования 23 года назад. На территории России он находился незаконно, рассказал URA.RU источник. «Сотрудникам уголовного розыска удалось вычислить и задержать 50-летнего гражданина Киргизии. В Россию он приехал нелегально в 2001 году, скрывшись от полиции Таласской области. Там он проходил подозреваемым по уголовному делу об изнасиловании, которое было совершено еще в 2000-м», — объяснил собеседник агентства. Мужчина был объявлен в межгосударственный розыск. Нашли его спустя 23 года в Екатеринбурге. Сейчас подозреваемый содержится в помещении для задержанных. В ближайшее время его ждет депортация на родину, где он будет передан в руки киргизской полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге пойман гражданин Киргизии, подозреваемый в совершении изнасилования 23 года назад. На территории России он находился незаконно, рассказал URA.RU источник. «Сотрудникам уголовного розыска удалось вычислить и задержать 50-летнего гражданина Киргизии. В Россию он приехал нелегально в 2001 году, скрывшись от полиции Таласской области. Там он проходил подозреваемым по уголовному делу об изнасиловании, которое было совершено еще в 2000-м», — объяснил собеседник агентства. Мужчина был объявлен в межгосударственный розыск. Нашли его спустя 23 года в Екатеринбурге. Сейчас подозреваемый содержится в помещении для задержанных. В ближайшее время его ждет депортация на родину, где он будет передан в руки киргизской полиции.