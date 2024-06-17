ВС РФ продвинулись на харьковском направлении

За сутки военные группировки войск «Север» разбили пять бригад ВСУ в Харьковской области и улучшили положение по переднему краю. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Север“ улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 105-й и 125-й бригад теробороны», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там же отметили, что столкновения российских военных с врагом произошли в Харьковской области в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Синельниково и Липцы.
Также, согласно сообщению ведомства, отразили контратаку штурмовой группы морской пехоты ВСУ. Всего за сутки противник потерял до 300 бойцов, 4 авто, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, и боевую машину РСЗО БМ-21 «Град».
Ранее артиллеристы ВС РФ группировки войск «Север» отмечали, что в Харьковской области после подавления военных ВСУ куда стало спокойнее. Российские солдаты оттеснили украинских военных.
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