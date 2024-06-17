Екатеринбурженка порезала ножом мужчину из-за ревности. Видео

17 июня 2024 в 15:49 Размер текста - 17 +

Мужчина получил легкое ранение и уже простил ревнивицу (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница микрорайона Уралмаш (Екатеринбург) поранила ножом мужчину. Происшествие случилось на почве ревности, сообщает telegram-канал «Бандитский центр». Как видно на кадрах, опубликованных в паблике, женщина подходит к мужчине, сидящему на скамейке. Судя по всему, они оба в состоянии алкогольного опьянения. Между ними начинается конфликт, в какой-то момент дама ударяет возлюбленного, предположительно, перочинным ножом. Он падает на асфальт, а девушка начинает кричать «Помогите!». «Сообщение о причинении телесных повреждений мужчине поступило в отдел полиции №15 около 14.15. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение, ему оказана необходимая помощь. По имеющейся информации жизни пострадавшего ничего не угрожает. Прибывший на место наряд ППСП задержал гражданку, причастную к данному инциденту», — пояснили в пресс-группе УМВД по Екатеринбурге. Там добавили, что в настоящее время полиция выясняет обстоятельства происшествия. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение. Сам пострадавший мужчина заявил, что не имеет претензий к задержанной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница микрорайона Уралмаш (Екатеринбург) поранила ножом мужчину. Происшествие случилось на почве ревности, сообщает telegram-канал «Бандитский центр». Как видно на кадрах, опубликованных в паблике, женщина подходит к мужчине, сидящему на скамейке. Судя по всему, они оба в состоянии алкогольного опьянения. Между ними начинается конфликт, в какой-то момент дама ударяет возлюбленного, предположительно, перочинным ножом. Он падает на асфальт, а девушка начинает кричать «Помогите!». «Сообщение о причинении телесных повреждений мужчине поступило в отдел полиции №15 около 14.15. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение, ему оказана необходимая помощь. По имеющейся информации жизни пострадавшего ничего не угрожает. Прибывший на место наряд ППСП задержал гражданку, причастную к данному инциденту», — пояснили в пресс-группе УМВД по Екатеринбурге. Там добавили, что в настоящее время полиция выясняет обстоятельства происшествия. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение. Сам пострадавший мужчина заявил, что не имеет претензий к задержанной.