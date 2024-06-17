Сотрудников и учащихся напугали информацией о беспилотнике
В екатеринбургский политехникум поступило сообщение от неизвестного человека о падении дрона на крышу. Об этом URA.RU рассказал читатель, информацию подтвердили и в администрации учреждения.
«Сообщение о падении дрона поступило в устной форме», — кратко сказали в техникуме. При этом корреспондент URA.RU, прибыв на место в переулок Короткий, 1, не заметил никакой активности. Спустя время выяснилось, что тревога оказалась ложной. На данный момент учебное заведение работает в штатном режиме.
Возможно, сообщение о дроне оказалось чьей-то шуткой
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