Неизвестный сообщил о падении дрона на крышу екатеринбургского колледжа. Фото

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Выставка «Безопасный Урал». Екатеринбург, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Сотрудников и учащихся напугали информацией о беспилотнике Фото:

В екатеринбургский политехникум поступило сообщение от неизвестного человека о падении дрона на крышу. Об этом URA.RU рассказал читатель, информацию подтвердили и в администрации учреждения.

«Сообщение о падении дрона поступило в устной форме», — кратко сказали в техникуме. При этом корреспондент URA.RU, прибыв на место в переулок Короткий, 1, не заметил никакой активности. Спустя время выяснилось, что тревога оказалась ложной. На данный момент учебное заведение работает в штатном режиме.

Возможно, сообщение о дроне оказалось чьей-то шуткой
Возможно, сообщение о дроне оказалось чьей-то шуткой
Фото:

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В екатеринбургский политехникум поступило сообщение от неизвестного человека о падении дрона на крышу. Об этом URA.RU рассказал читатель, информацию подтвердили и в администрации учреждения. «Сообщение о падении дрона поступило в устной форме», — кратко сказали в техникуме. При этом корреспондент URA.RU, прибыв на место в переулок Короткий, 1, не заметил никакой активности. Спустя время выяснилось, что тревога оказалась ложной. На данный момент учебное заведение работает в штатном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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