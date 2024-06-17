Неизвестный сообщил о падении дрона на крышу екатеринбургского колледжа. Фото

17 июня 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

Сотрудников и учащихся напугали информацией о беспилотнике Фото: Илья Московец © URA.RU В екатеринбургский политехникум поступило сообщение от неизвестного человека о падении дрона на крышу. Об этом URA.RU рассказал читатель, информацию подтвердили и в администрации учреждения. «Сообщение о падении дрона поступило в устной форме», — кратко сказали в техникуме. При этом корреспондент URA.RU, прибыв на место в переулок Короткий, 1, не заметил никакой активности. Спустя время выяснилось, что тревога оказалась ложной. На данный момент учебное заведение работает в штатном режиме. Возможно, сообщение о дроне оказалось чьей-то шуткой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургский политехникум поступило сообщение от неизвестного человека о падении дрона на крышу. Об этом URA.RU рассказал читатель, информацию подтвердили и в администрации учреждения. «Сообщение о падении дрона поступило в устной форме», — кратко сказали в техникуме. При этом корреспондент URA.RU, прибыв на место в переулок Короткий, 1, не заметил никакой активности. Спустя время выяснилось, что тревога оказалась ложной. На данный момент учебное заведение работает в штатном режиме.