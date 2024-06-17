На день молодежи в Златоуст (Челябинская область) 29 июня приедут кавер-группы «MyBach» и «Rolex». Об этом сообщается в афише, опубликованной мэрией.
«Златоуст ярко отметит День молодежи. 29 июня в парке „Крылатко“ ждут всех желающих присоединиться к празднику. В 15.00 часов начнется концертная программа. Для гостей мероприятия подготовили также мастер-классы и розыгрыши», — сообщили в мэрии.
Помимо «MyBach» и «Rolex», на концерте выступит приглашенная группа «La liga». Также в программе — выступление местной рок-группы «Папа Джек». Всего концерт продлится семь часов — с 15.00 до 22.00.
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