В Златоусте в День молодежи ждут MyBach и Rolex. Афиша

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Златоустовцы придут в парк, чтобы увидеть Rolex
Златоустовцы придут в парк, чтобы увидеть Rolex Фото:

На день молодежи в Златоуст (Челябинская область) 29 июня приедут кавер-группы «MyBach» и «Rolex». Об этом сообщается в афише, опубликованной мэрией.

«Златоуст ярко отметит День молодежи. 29 июня в парке „Крылатко“ ждут всех желающих присоединиться к празднику. В 15.00 часов начнется концертная программа. Для гостей мероприятия подготовили также мастер-классы и розыгрыши», — сообщили в мэрии.

Помимо «MyBach» и «Rolex», на концерте выступит приглашенная группа «La liga». Также в программе — выступление местной рок-группы «Папа Джек». Всего концерт продлится семь часов — с 15.00 до 22.00.

Концерт продлится семь часов
Концерт продлится семь часов
Фото:

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На день молодежи в Златоуст (Челябинская область) 29 июня приедут кавер-группы «MyBach» и «Rolex». Об этом сообщается в афише, опубликованной мэрией. «Златоуст ярко отметит День молодежи. 29 июня в парке „Крылатко“ ждут всех желающих присоединиться к празднику. В 15.00 часов начнется концертная программа. Для гостей мероприятия подготовили также мастер-классы и розыгрыши», — сообщили в мэрии. Помимо «MyBach» и «Rolex», на концерте выступит приглашенная группа «La liga». Также в программе — выступление местной рок-группы «Папа Джек». Всего концерт продлится семь часов — с 15.00 до 22.00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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