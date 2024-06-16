16 июня 2024

Силовики ХМАО проверяют информацию о нападении бездомных собак на подростка

Следователи Нижневартовска выясняют обстоятельства нападения собак на подростка
© Служба новостей «URA.RU»
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Бездомные собаки напали на подростка в Нижневартовске (ХМАО)
Бездомные собаки напали на подростка в Нижневартовске (ХМАО) Фото:

Следователи проверяют информацию о нападении собак на подростка в Нижневартовске (ХМАО). Бездомное животное прокусило мальчику ногу.

«Следственным отделом по городу Нижневартовск проводится процессуальная проверка по сообщению о получении телесных повреждений несовершеннолетним в результате нападения собаки. Из публикации следует, что двое подростков ехали на мототехнике, когда их стала преследовать стая бездомных собак, одного из подростков собака укусила в область ноги», — сообщил Следственный комитет РФ по ХМАО на официальном сайте.

Следователи установят обстоятельства инцидента. Они проверят работу служб, занимающихся отловом бездомных собак в Нижневартовске, оценят работу должностных лиц, ответственных за отлов. 

Ранее URA.RU писало, что суд обязал администрацию Нижневартовска (ХМАО) выплатить 100 тысяч рублей в качестве компенсации семье ребенка, которого покусали бездомные собаки. Нападение животных произошло в поселке Беловежский.

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Следователи проверяют информацию о нападении собак на подростка в Нижневартовске (ХМАО). Бездомное животное прокусило мальчику ногу. «Следственным отделом по городу Нижневартовск проводится процессуальная проверка по сообщению о получении телесных повреждений несовершеннолетним в результате нападения собаки. Из публикации следует, что двое подростков ехали на мототехнике, когда их стала преследовать стая бездомных собак, одного из подростков собака укусила в область ноги», — сообщил Следственный комитет РФ по ХМАО на официальном сайте. Следователи установят обстоятельства инцидента. Они проверят работу служб, занимающихся отловом бездомных собак в Нижневартовске, оценят работу должностных лиц, ответственных за отлов.  Ранее URA.RU писало, что суд обязал администрацию Нижневартовска (ХМАО) выплатить 100 тысяч рублей в качестве компенсации семье ребенка, которого покусали бездомные собаки. Нападение животных произошло в поселке Беловежский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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