Суд в ХМАО арестовал мигранта, обвиняемого в педофилии

Городской суд Нягани (ХМАО) арестовал гражданина Таджикистана, который обвиняется в педофилии. Обвиняемого поместили под стражу на два месяца, на время проведения расследования.
«Судом рассмотрено ходатайство следователя следственного отдела об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Республики Таджикистан, который органами предварительного расследования обвиняется в покушении на совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста и в совершении развратных действий, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», — сообщается в публикации официальной группы судов Югры в социальной сети «ВКонтакте. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 16 августа 2024 года.
Обвиняемый отказался давать показания на суде. По данным источника агентства, мигрант преследовал несовершеннолетнюю девушку: писал ей сообщения, звонил ей по телефону, следил и делал фотографии.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) мужчина шел за двумя девочками, которые гуляли во дворе третьего микрорайона. Он преследовал их и подзывал к себе.
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