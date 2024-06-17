Суд в ХМАО арестовал мигранта, обвиняемого в педофилии

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В ХМАО арестовали обвиняемого в педофилии
В ХМАО арестовали обвиняемого в педофилии Фото:

Городской суд Нягани (ХМАО) арестовал гражданина Таджикистана, который обвиняется в педофилии. Обвиняемого поместили под стражу на два месяца, на время проведения расследования.

«Судом рассмотрено ходатайство следователя следственного отдела об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Республики Таджикистан, который органами предварительного расследования обвиняется в покушении на совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста и в совершении развратных действий, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», — сообщается в публикации официальной группы судов Югры в социальной сети «ВКонтакте. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 16 августа 2024 года.

Обвиняемый отказался давать показания на суде. По данным источника агентства, мигрант преследовал несовершеннолетнюю девушку: писал ей сообщения, звонил ей по телефону, следил и делал фотографии.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) мужчина шел за двумя девочками, которые гуляли во дворе третьего микрорайона. Он преследовал их и подзывал к себе.

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Городской суд Нягани (ХМАО) арестовал гражданина Таджикистана, который обвиняется в педофилии. Обвиняемого поместили под стражу на два месяца, на время проведения расследования. «Судом рассмотрено ходатайство следователя следственного отдела об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Республики Таджикистан, который органами предварительного расследования обвиняется в покушении на совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста и в совершении развратных действий, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», — сообщается в публикации официальной группы судов Югры в социальной сети «ВКонтакте. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 16 августа 2024 года. Обвиняемый отказался давать показания на суде. По данным источника агентства, мигрант преследовал несовершеннолетнюю девушку: писал ей сообщения, звонил ей по телефону, следил и делал фотографии. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) мужчина шел за двумя девочками, которые гуляли во дворе третьего микрорайона. Он преследовал их и подзывал к себе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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