КПРФ потребует отставки мэра, решившего переименовать площадь Ленина в Ирбите

Депутаты свердловского заксобрания от КПРФ потребуют от губернатора Евгения Куйвашева отставки мэра Ирбита Алексея Юдина, устроившего опрос среди горожан о переименовании площади Ленина. Коммунисты считают, что таким образом раскалывается общество, рассказали в пресс-службе фракции.
«КПРФ выступила категорически против подобной инициативы. Первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев отметил, что в условиях противостояния, объявленного России Западом, и небывалого всплеска нацизма и русофобии в мире так раскалывать общество — преступление. Если ситуация в ближайшее время не изменится, депутаты готовы поднять вопрос об отставке мэра Ирбита Юдина перед губернатором Евгением Куйвашевым», — следует из сообщения.
Коммунисты возмутились количеством проголосовавших в опросе, число которых значительно превышает реальное население Ирбита. Ранее URA.RU писало, что в голосовании 43,6 тысячи участников, тогда как в городе по состоянию на 2023 год зарегистрировано 36,5 тысячи жителей. За площадь Ленина (24,4 тысячи), Торговую (18,1 тысячи) и Екатерининскую (2,3 тысячи).
По словам Юдина, факта подтасовок не зафиксировано, а фильтровать голоса не получается. Он отметил, что, вполне возможно, голосовали не только ирбитчане, но и область, учитывая огласку в СМИ. «Администрация участия в этом никакого не принимает, нам абсолютно без разницы, какое название победит», — подытожил мэр.
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