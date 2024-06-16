Количество участников в голосовании по переименованию центральной площади Ленина в Ирбите (Свердловская область) превысило население города на 8,4 тысячи «человек». Больше половины проголосовавших предлагают оставить название улицы прежним, следует из опроса на сайте администрации.
Проголосовать в опросе можно за одно из названий улицы: Екатерининская, Торговая, имени В.И. Ленина (прежнее). Против изменений выступили 24,4 тысячи участников, за Торговую — 18,1 тысячи, а меньшинство выступили за Екатерининскую — 2,3 тысячи. Общее количество голосов превысило 43,6 тысячи, учитывая, что население Ирбита по состоянию на 2023 год составляет 36,5 тысячи человек. Разница в 8,4 тысячу голосов была допущена как минимум из-за того, что принять участие в опросе может один и тот же человек, переходя на сайт с разных устройств или используя другой ip адрес.
Мэр Ирбита Алексей Юдин в беседе с URA.U отметил, что факта подтасовок не зафиксировано. "Раз тема [с переименованием площади] получила широкую огласку, к опросу, видимо, подключилась и вся область. Но если будет подтасовка зафиксирована, меры примут. Проверить же, кто голосует (ирбитчане или жители других городов), пока не представляется возможным", — отметил он.
В мэрии отмечают, что главная цель голосования — узнать мнение самих жителей города о необходимости изменения наименования площади. Принять участие в опросе можно до 20 июня.
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