Владельца бара в Сургуте обвинили в похищении троих подростков

Владельца кальян-бара Brutal Avenue в Сургуте (ХМАО) обвинили в похищении троих подростков. Об этом URA.RU сообщила мама одного из пострадавших на условиях анонимности.
«14 числа сын праздновал день рождения с другом. К ним подъехал черный „Мерседес“. Моего сына запихнули в машину и увезли в неизвестном направлении на глазах у людей. Как он рассказал позже, его привезли в бар Brutal Avenue, что в ТЦ „Ярославна“ и там избивали несколько часов в подсобном помещении. Требовали признаться в краже, которую он не совершал. Когда он начал соглашаться в том, что он не делал, его отпустили. После этого мы обратились в травматологию и зафиксировали побои. А позже узнали, что пока мы находились в травматологии, в это время были похищены два друга сына, один из них несовершеннолетний. Их тоже избили в том же баре», — сообщила женщина.
Как рассказала сургутянка, конфликт начался после того, как отец предпринимателя Али пожаловался сыну, владельцу бара, что кто-то обокрал ларек его жены в парке «Кедровый лог». Якобы вытащили ящик клубники и конфеты. «Сын работал у предпринимателя Али и его супруги прошлый год. Почему подозрение пало на него, не известно. Но в итоге сын пострадал и еще оглох на одно ухо», — сообщила женщина.
В полиции сообщили, что по данному факту проводится проверка. Выясняются детали случившегося. Все участники уже установлены. Связаться с владельцем бара на момент публикации не удалось. По телефонным номерам, указанным на странице заведения в соцсетях, никто не ответил.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нягани (ХМАО) осудили троих местных жителей за похищение и избиение человека. Двое после суда отправились в колонии. Третий подельник отделался условным сроком.
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