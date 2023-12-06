В ХМАО суд огласил приговор жителям за похищение и избиение человека

В Нягани трое местных жителей получили сроки за похищение и избиение человека. О преступлении стало известно благодаря очевидцам, которые вызвали полицию, сообщает сайт прокуратуры ХМАО.
«Cуд назначил двум сообщникам наказание в виде 8 лет 6 месяцев и 7 лет лишения свободы, отбывать которое им предстоит в исправительных колониях строгого режима. Третьему участнику […] назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 декабря 2022 года. Подсудимые из-за неприязненных отношений к потерпевшему вломились в его квартиру, избили и поместили в багажник автомобиля. Преступники увезли мужчину в лес и продолжили избивать. Это заметили очевидцы, которые вызвали полицию. Виновных на месте происшествия задержал патрульный наряд ДПС.
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