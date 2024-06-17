Бывшему главному дорожнику из города ХМАО смягчили наказание за взятки из-за здоровья

Экс-директору дорожного управления из Нижневартовска отменили тюремный срок
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Суд в ХМАО отменил тюремный срок бывшему главному дорожнику Нижневартовска
Суд в ХМАО отменил тюремный срок бывшему главному дорожнику Нижневартовска Фото:

Окружной суд ХМАО смягчил приговор экс-директору Управления по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска (ХМАО) Виталию Проскурякову. Из-за проблем со здоровьем ему отменили тюремный срок, оставив штраф в раземере 4,5 миллиона рублей.

«В качестве смягчающих обстоятельств судебная коллегия учитывает наличие у Проскурякова В. Л. тяжких заболеваний, а также его явку с повинной. Приговор Нижневартовского городского суда ХМАО отменить и постановить новый апелляционный приговор: с учетом срока пребывания под домашним арестом смягчить основное наказание, снизив размер штрафа до 4 500 000 рублей», — указано в апелляционном приговоре окружного суда на официальном сайте.

Проскурякова обвиняли в получении взяток от подрядчиков — в общей сумме более 1,7 миллиона рублей. Осенью 2023 года суд Нижневартовска назначил обвиняемому срок — 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 7 миллионов рублей с лишением права заниматься определенные должности в госорганах до семи лет.

Ранее URA.RU писало, что бывшего директора УпоДХБ Проскурякова судили за взятки. С помощью вымогательства он получал от руководителей фирм денежное вознаграждение за заключение подрядного договора.

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Окружной суд ХМАО смягчил приговор экс-директору Управления по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска (ХМАО) Виталию Проскурякову. Из-за проблем со здоровьем ему отменили тюремный срок, оставив штраф в раземере 4,5 миллиона рублей. «В качестве смягчающих обстоятельств судебная коллегия учитывает наличие у Проскурякова В. Л. тяжких заболеваний, а также его явку с повинной. Приговор Нижневартовского городского суда ХМАО отменить и постановить новый апелляционный приговор: с учетом срока пребывания под домашним арестом смягчить основное наказание, снизив размер штрафа до 4 500 000 рублей», — указано в апелляционном приговоре окружного суда на официальном сайте. Проскурякова обвиняли в получении взяток от подрядчиков — в общей сумме более 1,7 миллиона рублей. Осенью 2023 года суд Нижневартовска назначил обвиняемому срок — 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 7 миллионов рублей с лишением права заниматься определенные должности в госорганах до семи лет. Ранее URA.RU писало, что бывшего директора УпоДХБ Проскурякова судили за взятки. С помощью вымогательства он получал от руководителей фирм денежное вознаграждение за заключение подрядного договора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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