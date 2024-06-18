Мошенники на миллион обманули адвоката, близкого к свердловской власти

Мошенники обманули екатеринбургского адвоката Винницкого, припугнув «Википедией»

18 июня 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Владимир Винницкий (в центре) стал жертвой мошенников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мошенники вынудили известного екатеринбургского адвоката, члена Общественной палаты Свердловской области Владимира Винницкого перевести им крупную сумму. Как рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией, аферисты представились уважаемому юристу сотрудниками «Википедии» и заявили, что произошла утечка. «Неизвестная женщина позвонила Винницкому и представилась сотрудницей российской „Википедии“. Она пояснила, что мошенники получили доступ к сайту и могут изменить личные данные и всю информацию об адвокате. Также она уверила, что у аферистов есть доступ и к его банковским счетам. Для блокировки утечки данных и сохранения денег девушка порекомендовала Винницкому следовать ее указаниям, что он и сделал», — рассказал собеседник агентства. О том, что его обманули, мужчина догадался после разговора с сыном. Общий ущерб составил 992 тысячи рублей. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Корреспонденту не удалось связаться с Винницким, чтобы получить комментарий. Агентство готово предоставить свою площадку, где он может высказать свое мнение. Владимир Винницкий является членом свердловской Общественной палаты, председателем Президиума Свердловской областной экономической коллегии адвокатов. Он работает юристом с 1985 года и очень известен, в том числе среди представителей власти. К примеру, к услугам Винницкого прибегал во времена губернаторства Эдуард Россель, контора адвоката разрешала имущественный спор между американским консульством и владельцами здания, также юрист выиграл суд у мэрии Екатеринбурга в пользу горожан. А вот защищать фотографа Лошагина в свое времена отказался, изучив его уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мошенники вынудили известного екатеринбургского адвоката, члена Общественной палаты Свердловской области Владимира Винницкого перевести им крупную сумму. Как рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией, аферисты представились уважаемому юристу сотрудниками «Википедии» и заявили, что произошла утечка. «Неизвестная женщина позвонила Винницкому и представилась сотрудницей российской „Википедии“. Она пояснила, что мошенники получили доступ к сайту и могут изменить личные данные и всю информацию об адвокате. Также она уверила, что у аферистов есть доступ и к его банковским счетам. Для блокировки утечки данных и сохранения денег девушка порекомендовала Винницкому следовать ее указаниям, что он и сделал», — рассказал собеседник агентства. О том, что его обманули, мужчина догадался после разговора с сыном. Общий ущерб составил 992 тысячи рублей. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Корреспонденту не удалось связаться с Винницким, чтобы получить комментарий. Агентство готово предоставить свою площадку, где он может высказать свое мнение. Владимир Винницкий является членом свердловской Общественной палаты, председателем Президиума Свердловской областной экономической коллегии адвокатов. Он работает юристом с 1985 года и очень известен, в том числе среди представителей власти. К примеру, к услугам Винницкого прибегал во времена губернаторства Эдуард Россель, контора адвоката разрешала имущественный спор между американским консульством и владельцами здания, также юрист выиграл суд у мэрии Екатеринбурга в пользу горожан. А вот защищать фотографа Лошагина в свое времена отказался, изучив его уголовное дело.