Путин сделал неожиданные назначения в Минобороны России

Первым замминистра обороны назначен Леонид Горнин, Цивилева стала замом

17 июня 2024 в 18:38 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ провели кадровые перестановки, новую должность получила Анна Цивилева Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Перестановки в Минобороны Российский президент Владимир Путин провел новые кадровые перестановки в Минобороны РФ. Из указа следует, что первым замминистра обороны назначен Леонид Горнин, а замминистра — Анна Цивилева. Соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. «Назначить Леонида Горина — первым заместителем Минобороны РФ», — следует из указа президента. По Анне Цивилевой также опубликован отдельный документ. Кроме того, заместителем назначен Павел Фрадков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский президент Владимир Путин провел новые кадровые перестановки в Минобороны РФ. Из указа следует, что первым замминистра обороны назначен Леонид Горнин, а замминистра — Анна Цивилева. Соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. «Назначить Леонида Горина — первым заместителем Минобороны РФ», — следует из указа президента. По Анне Цивилевой также опубликован отдельный документ. Кроме того, заместителем назначен Павел Фрадков.