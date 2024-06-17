Путин сделал неожиданные назначения в Минобороны России

Первым замминистра обороны назначен Леонид Горнин, Цивилева стала замом
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Семинар-совещание руководителей региональных филиалов фонда "Защитники Отечества". РАНХиГС. Москва, цивилева анна
В Минобороны РФ провели кадровые перестановки, новую должность получила Анна Цивилева Фото:
новость из сюжета
Перестановки в Минобороны

Российский президент Владимир Путин провел новые кадровые перестановки в Минобороны РФ. Из указа следует, что первым замминистра обороны назначен Леонид Горнин, а замминистра — Анна Цивилева. Соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.

«Назначить Леонида Горина — первым заместителем Минобороны РФ», — следует из указа президента. По Анне Цивилевой также опубликован отдельный документ. Кроме того, заместителем назначен Павел Фрадков.

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Российский президент Владимир Путин провел новые кадровые перестановки в Минобороны РФ. Из указа следует, что первым замминистра обороны назначен Леонид Горнин, а замминистра — Анна Цивилева. Соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. «Назначить Леонида Горина — первым заместителем Минобороны РФ», — следует из указа президента. По Анне Цивилевой также опубликован отдельный документ. Кроме того, заместителем назначен Павел Фрадков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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