Путин сделал неожиданные назначения в Минобороны России

В Минобороны РФ провели кадровые перестановки, новую должность получила Анна Цивилева
новость из сюжетаПерестановки в Минобороны
Российский президент Владимир Путин провел новые кадровые перестановки в Минобороны РФ. Из указа следует, что первым замминистра обороны назначен Леонид Горнин, а замминистра — Анна Цивилева. Соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.
«Назначить Леонида Горина — первым заместителем Минобороны РФ», — следует из указа президента. По Анне Цивилевой также опубликован отдельный документ. Кроме того, заместителем назначен Павел Фрадков.
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