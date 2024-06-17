Путин изменил структуру Минобороны России

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин разрешил Минобороны РФ иметь в своем составе до 12 заместителей министра Фото:

Министерству обороны РФ теперь разрешено иметь в своем составе до 12 заместителей министра, включая двух первых заместителей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Разрешить иметь в Министерстве обороны Российской Федерации двенадцать заместителей Министра, в том числе двух первых заместителей Министра», — отмечено в указе. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее глава Минобороны РФ имел 11 заместителей.

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Министерству обороны РФ теперь разрешено иметь в своем составе до 12 заместителей министра, включая двух первых заместителей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Разрешить иметь в Министерстве обороны Российской Федерации двенадцать заместителей Министра, в том числе двух первых заместителей Министра», — отмечено в указе. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее глава Минобороны РФ имел 11 заместителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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