Путин изменил структуру Минобороны России

17 июня 2024 в 18:51 Размер текста - 17 +

Путин разрешил Минобороны РФ иметь в своем составе до 12 заместителей министра Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министерству обороны РФ теперь разрешено иметь в своем составе до 12 заместителей министра, включая двух первых заместителей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Разрешить иметь в Министерстве обороны Российской Федерации двенадцать заместителей Министра, в том числе двух первых заместителей Министра», — отмечено в указе. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее глава Минобороны РФ имел 11 заместителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерству обороны РФ теперь разрешено иметь в своем составе до 12 заместителей министра, включая двух первых заместителей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Разрешить иметь в Министерстве обороны Российской Федерации двенадцать заместителей Министра, в том числе двух первых заместителей Министра», — отмечено в указе. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее глава Минобороны РФ имел 11 заместителей.