Путин изменил структуру Минобороны России

Путин разрешил Минобороны РФ иметь в своем составе до 12 заместителей министра
Министерству обороны РФ теперь разрешено иметь в своем составе до 12 заместителей министра, включая двух первых заместителей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«Разрешить иметь в Министерстве обороны Российской Федерации двенадцать заместителей Министра, в том числе двух первых заместителей Министра», — отмечено в указе. Документ
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