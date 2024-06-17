МИД РФ прекращает спор по делу о крушении Boeing, выполняющего рейс MH17

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Россия выходит из расследования о крушении Boeing в 2014 году
Россия выходит из расследования о крушении Boeing в 2014 году Фото:

Россия прекращает спор с Австралией и Нидерландами по делу о крушении малайзийского Boeing. Об этом рассказали в МИД РФ. 

«Сообщение для СМИ <...> о прекращении участия РФ в рассматриваемом Советом ИКАО споре с Австралией и Нидерландами по делу о крушении самолета „Boeing-777-200“ авиакомпании „Малайзия Эйрлайнс“, выполнявшего рейс MH17», — опубликовано соответствующее обращение на сайте МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что России не давали полноценно участвовать в расследовании инцидента. При этом участники расследования показывали политическую ангажированность. 

Малазийский Boeing 777-200 был сбит над Украиной 17 июля 2014 года. В ходе расследования Объединенная следственная группа (JIT) пришла к выводу, что якобы самолет был сбит из-за действий РФ, однако в Минобороны РФ опровергли причастность своего зенитного ракетного комплекса.

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Россия прекращает спор с Австралией и Нидерландами по делу о крушении малайзийского Boeing. Об этом рассказали в МИД РФ.  «Сообщение для СМИ <...> о прекращении участия РФ в рассматриваемом Советом ИКАО споре с Австралией и Нидерландами по делу о крушении самолета „Boeing-777-200“ авиакомпании „Малайзия Эйрлайнс“, выполнявшего рейс MH17», — опубликовано соответствующее обращение на сайте МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что России не давали полноценно участвовать в расследовании инцидента. При этом участники расследования показывали политическую ангажированность.  Малазийский Boeing 777-200 был сбит над Украиной 17 июля 2014 года. В ходе расследования Объединенная следственная группа (JIT) пришла к выводу, что якобы самолет был сбит из-за действий РФ, однако в Минобороны РФ опровергли причастность своего зенитного ракетного комплекса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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