Румынские болельщики вывесили флаг ДНР и кричали «Путин!» на матче с Украиной. Видео

17 июня 2024 в 20:05 Размер текста - 17 +

В ходе футбольного матча между Украиной и Румынией болельщики скандировали фамилию российского президента Фото: Размик Закарян © URA.RU В рамках Чемпионата Европы по футболу (Евро-2024) проходит футбольный матч между Румынией и Украиной. В ходе игры румынские болельщики вывесили с трибуны огромный флаг ДНР и начали скандировать — «Путин». Об этом сообщает Украина.ру, прикрепив соответствующее видео. На кадрах видно, как болельщики громко скандируют фамилию российского президент Владимира Путина. Зрители также вывесили флаг Донецкой народной республики. Матч закончился разгромом Украины от румынской команды со счетом 0:3. Три гола украинская команда пропустила на 57 минуте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В рамках Чемпионата Европы по футболу (Евро-2024) проходит футбольный матч между Румынией и Украиной. В ходе игры румынские болельщики вывесили с трибуны огромный флаг ДНР и начали скандировать — «Путин». Об этом сообщает Украина.ру, прикрепив соответствующее видео. На кадрах видно, как болельщики громко скандируют фамилию российского президент Владимира Путина. Зрители также вывесили флаг Донецкой народной республики. Матч закончился разгромом Украины от румынской команды со счетом 0:3. Три гола украинская команда пропустила на 57 минуте.