Под Екатеринбургом на ж/д путях обнаружили труп девушки

Тело заметили вечером 17 июня
В поселке Исеть (Свердловская область) вечером 17 июня на железнодорожных путях нашли труп девушки. Об этом рассказал очевидец инцидента.
«Труп девушки лежит посреди железнодорожного переезда в поселке Исеть», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ» слова очевидца. Тело заметили примерно в 19:20. Причина смерти неизвестна.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Центрального МСУТ СКР. В ведомстве уточняют информацию.
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