Под Екатеринбургом на ж/д путях обнаружили труп девушки

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Тело заметили вечером 17 июня
Тело заметили вечером 17 июня Фото:

В поселке Исеть (Свердловская область) вечером 17 июня на железнодорожных путях нашли труп девушки. Об этом рассказал очевидец инцидента.

«Труп девушки лежит посреди железнодорожного переезда в поселке Исеть», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ» слова очевидца. Тело заметили примерно в 19:20. Причина смерти неизвестна.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Центрального МСУТ СКР. В ведомстве уточняют информацию.

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В поселке Исеть (Свердловская область) вечером 17 июня на железнодорожных путях нашли труп девушки. Об этом рассказал очевидец инцидента. «Труп девушки лежит посреди железнодорожного переезда в поселке Исеть», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ» слова очевидца. Тело заметили примерно в 19:20. Причина смерти неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Центрального МСУТ СКР. В ведомстве уточняют информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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