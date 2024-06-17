Екатеринбурженку, которая утонула в пруду, избивал муж

По словам источника, у погибшей женщины и ее супруга были напряженные отношения
Женщину, которую вечером 17 июня нашли мертвой в Патрушихинском пруду Екатеринбурга, избивал супруг. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах.
По его словам, у женщины осталось двое детей. «Говорят, отношения с супругом были напряженными, он ее часто избивал», — знает инсайдер. По данным полиции, погибшей было 45 лет, собеседник же уверяет, что ей 37.
В УМВД по Екатеринбургу говорили, что в инциденте признаков криминала нет. На месте происшествия также работали следователи.
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