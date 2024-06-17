Екатеринбурженку, которая утонула в пруду, избивал муж

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По словам источника, у погибшей женщины и ее супруга были напряженные отношения
По словам источника, у погибшей женщины и ее супруга были напряженные отношения Фото:

Женщину, которую вечером 17 июня нашли мертвой в Патрушихинском пруду Екатеринбурга, избивал супруг. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, у женщины осталось двое детей. «Говорят, отношения с супругом были напряженными, он ее часто избивал», — знает инсайдер. По данным полиции, погибшей было 45 лет, собеседник же уверяет, что ей 37.

В УМВД по Екатеринбургу говорили, что в инциденте признаков криминала нет. На месте происшествия также работали следователи.

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Женщину, которую вечером 17 июня нашли мертвой в Патрушихинском пруду Екатеринбурга, избивал супруг. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах. По его словам, у женщины осталось двое детей. «Говорят, отношения с супругом были напряженными, он ее часто избивал», — знает инсайдер. По данным полиции, погибшей было 45 лет, собеседник же уверяет, что ей 37. В УМВД по Екатеринбургу говорили, что в инциденте признаков криминала нет. На месте происшествия также работали следователи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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