17 июня 2024

В Орле задержали первого вице-мэра Ничипорова

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый вице-мэр задержан в Орле
Первый вице-мэр задержан в Орле Фото:

Первый заместитель мэра города Орла Вадим Ничипоров был задержан по обвинению в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, связанной с перевозками. Соответствующую информацию подтвердил источник в правоохранительных органах.

«Первый вице-мэр Орла Вадим Ничипоров задержан сегодня утром. Причина — расследуется уголовное дело по статье 169 УК РФ», — сообщил источник РИА Новости.

По данным источника, ряд предпринимателей выступили с жалобами на действия Ничипорова, которые якобы препятствовали их бизнесу в сфере транспортных услуг. Утверждается, что эти предприниматели ранее платили за «покровительство» Ничипорову, и после прекращения платежей он начал создавать препятствия их деятельности.

Обновлено в 23:31: Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета России. На момент публикации новости ответ получить не удалось. 

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Первый заместитель мэра города Орла Вадим Ничипоров был задержан по обвинению в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, связанной с перевозками. Соответствующую информацию подтвердил источник в правоохранительных органах. «Первый вице-мэр Орла Вадим Ничипоров задержан сегодня утром. Причина — расследуется уголовное дело по статье 169 УК РФ», — сообщил источник РИА Новости. По данным источника, ряд предпринимателей выступили с жалобами на действия Ничипорова, которые якобы препятствовали их бизнесу в сфере транспортных услуг. Утверждается, что эти предприниматели ранее платили за «покровительство» Ничипорову, и после прекращения платежей он начал создавать препятствия их деятельности. Обновлено в 23:31: Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета России. На момент публикации новости ответ получить не удалось. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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