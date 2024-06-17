В Орле задержали первого вице-мэра Ничипорова

Первый заместитель мэра города Орла Вадим Ничипоров был задержан по обвинению в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, связанной с перевозками. Соответствующую информацию подтвердил источник в правоохранительных органах.
«Первый вице-мэр Орла Вадим Ничипоров задержан сегодня утром. Причина — расследуется уголовное дело по статье 169 УК РФ», — сообщил источник РИА Новости.
По данным источника, ряд предпринимателей выступили с жалобами на действия Ничипорова, которые якобы препятствовали их бизнесу в сфере транспортных услуг. Утверждается, что эти предприниматели ранее платили за «покровительство» Ничипорову, и после прекращения платежей он начал создавать препятствия их деятельности.
Обновлено в 23:31: Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета России. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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