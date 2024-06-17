В Невьянске пропала 10-летняя девочка, нуждающаяся в медицинской помощи. Фото

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Девочка пропала 17 июня (архивное фото)
Девочка пропала 17 июня (архивное фото) Фото:

В Невьянске (Свердловская область) 17 июня пропала 10-летняя Алиса Шакирзянова, нуждающаяся в медицинской помощи. Об этом сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ПРОРЫВ».

«Пропал ребёнок! Шакирзянова Алиса, 10 лет. Дата пропажи: 17.06.2024 года. Место пропажи: Свердловская область, город Невьянск... Нуждается в медицинской помощи!», — говорится в группе отряда «ВКонтакте».

Приметы девочки: рост — 155 сантиметров, телосложение худощавое, цвет глаз — карий, волосы русые. На момент пропажи была одета в майку зеленого цвета с золотистой цифрой 13, синие сланцы и белую бейсболку.

Розыском пропавшей занимается 17 МО МВД России «Невьянский». Всех, кому известно о местоположении пропавшей, просят сообщить по номеру 8 343 705 50 02 или 112 или волонтерам отряда по номеру 8 900 044 02 20 (Наталия) или +7 900 214 70 26 (Евгений).

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В Невьянске (Свердловская область) 17 июня пропала 10-летняя Алиса Шакирзянова, нуждающаяся в медицинской помощи. Об этом сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ПРОРЫВ». «Пропал ребёнок! Шакирзянова Алиса, 10 лет. Дата пропажи: 17.06.2024 года. Место пропажи: Свердловская область, город Невьянск... Нуждается в медицинской помощи!», — говорится в группе отряда «ВКонтакте». Приметы девочки: рост — 155 сантиметров, телосложение худощавое, цвет глаз — карий, волосы русые. На момент пропажи была одета в майку зеленого цвета с золотистой цифрой 13, синие сланцы и белую бейсболку. Розыском пропавшей занимается 17 МО МВД России «Невьянский». Всех, кому известно о местоположении пропавшей, просят сообщить по номеру 8 343 705 50 02 или 112 или волонтерам отряда по номеру 8 900 044 02 20 (Наталия) или +7 900 214 70 26 (Евгений).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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